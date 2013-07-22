مابه التفاوت مبلغ دريافتي آواي انتظار به مشتركان بازگردانده مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته ديوان محاسبات کشور اقدام شركت همراه اول در افزايش تعرفه آواي پيشواز از مبلغ ۳هزار ريال به ۵ هزار ريال را بر خلاف مصوبه ۱۴۷ تاريخ ۵ شهريورماه ۱۳۹۱ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات دانست و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخلاف وظايف ذاتي خود تخلف همراه اول را ناديده گرفته است.



ديوان محاسبات ضمن اعلام اين موضوع به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، تخلف مسئولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به دادسراي ديوان محاسبات ارسال و تخلف شركت همراه اول را جهت رسيدگي و استرداد اضافه دريافتي از مشتركين همراه اول به تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارسال كرد.

در این راستا معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي اعلام كرد که از نوزدهم تيرماه تعرفه آواي انتظار براي مشتركان اپراتور همراه اول مطابق با تعرفه مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات دريافت مي‌شود و با پيگيري رگولاتوري مابه التفاوت تعرفه دريافتي آواي انتظار مطابق با تعرفه مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به مشترکان بازگردانده می شود.

حسن رضواني افزود: براساس مصوبه 147 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه آواي پيشواز تلفن همراه 3 هزار ريال و براي تمامي اپراتورها لازم‌الاجراست.