تحقق «تدبیر و امید» در گرو پیروی از منویات رهبری است

دکتر نجم الدین ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط کنونی کشور و جهان اشاره کرد و گفت: در این برهه حیاتی، کشور نیاز مبرم به اتحاد و یکپارچگی سلیقه های داخلی دارد تا با درک صحیح تری از ولایت امیرالمومنین (ع)، پس از خلق «حماسه سیاسی»، با عملی ساختن رهنمودهای رهبری «حماسه اقتصادی» را عینیت و خیزش علمی و عملی را بر اساس تعالیم اسلامی در زندگی مردم کشور مشاهده کنیم.

نفر اول مقطع دکترای خون شناسی ایران، به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند «رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور همه‌ ملت است و همه باید برای دست یافتن به آرمانهای بزرگی که رئیس جمهور و همکاران وی در دولت، متعهد و مسئول تحقق آنند، کمک و همکاری صمیمانه کنند.»، اشاره کرد و افزود: نخبگان با وجود داشتن سلیقه های مختلف سیاسی – اجتماعی در راستای پیشرفت کشور همیشه آمادگی خود را جهت نقش آفرینی در حوزه خدمتگزاری اعلام کرده اند.

ساکی یادآور شد: اما این یک سوی موضوع است و سوی دیگر آن نظر مسئولان و در راس آن رئیس جمهور است که خوشبختانه با شعار «تدبیر و امید» رئیس جمهور منتخب بذر امید در دل همه نخبگان و دلسوزان نظام کاشته شده است.

وی همچنین گفت: برای مقابله با کج رفتاری ها و حرکت در مسیر صحیح، باید پشت سر ولی فقیه به روند توسعه کشور کمک کنیم و در این راستا نقش و رسالت نخبگان و جوانان متخصص بسی مهم و خطیر است زیرا نخبگان و جوانان نقش مهمی در برقراری الگو محورانه با سایر طبقات و سطوح جامعه کشور ایفا می کنند.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه، حضور مردم به خصوص جوانان، نخبگان و فرهیختگان آگاه و با بصیرت در جریانهای سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و ورزشی کشور نقطه قوت کشور است و حضور پررنگ تر و حداکثری آنان منجر به تقویت بنیه های دولت اسلامی که شعار تدبیر و امید را برای خود برگزیده است، خواهد شد.

وی افزود: امروز ایران اسلامی خط اول مبارزه با استکبار، دورنمایی نو و سرآغازی جدید را برای ملت ها به تصویر کشیده است.



