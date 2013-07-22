حجت‌الاسلام محمدحسین صبور بیلندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بانیان و خیران مردمی با مراجعه به خادم مرقد برای ثبت‌نام در لیست قرار می‌گیرند تا در افطارگشایی روزه‌داران ماه ضیافت الهی شریک شوند.

وی که خود از شاگردان علامه بهلول است اظهار کرد: از اول ماه رمضان قبل از افطار احکام روزه، خطبه شعبانیه، شب‌های دوشنبه برنامه زیارت عاشورا و شب‌های جمعه دعای کمیل برگزار می‌شود.

امام جماعت مرقد علامه بهلول گنابادی بیان کرد: مراسم افطارگشایی هر شب با استقبال خوب مردم و در جوار گلزار شهدای گمنام انجام می‌شود و این امر علاقه مردم به این جایگاه را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: محفل معنوی شبی با قرآن با حضور اساتید برجسته مصری و عراقی قرآن کریم با استقبال بی‌نظیر مشتاقان به قرآن و خاندان عصمت و طهارت برگزار می شود.

صبور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تبدیل شوند از مسئولان درخواست کرد در سال حماسه سیاسی و اقتصادی از این مکان برای برگزاری مراسم‌ها بیشتر استفاده شود و با فراهم کردن امکانات برای این مجموعه و ظرفیت نیروی انسانی سه دانشگاه مهم در شهرستان و چند حوزه علمیه، بیشترین بهره‌برداری را کرد.

وی عنوان کرد: به‌عنوان مثال برگزاری چند نوبت نماز جمعه در طول سال یا نماز عید فطر را می‌توان منحصر به این مکان کرد تا برنامه‌های این بقعه رونق بیشتری داشته باشد.

گفتنی است: از نظر موقعیت مکانی آرامگاه علامه بهلول در مسیر جاده آسیایی مشهد- تربت‌ حیدریه- بیرجند - زاهدان قرار گرفته است.