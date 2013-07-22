علي دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این طرح همگام با اجراي طرح نشاط معنوی با برنامه‌هايی از جمله بيان احكام، برگزاری نماز جماعت، برگزاری ادعيه، تفسير و روخوانی قرآن كريم با حضور مردم در حال اجرا است.

وي اجراي اين طرح را در راستاي تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگي و بهره‌برداري از فضاي معنوي ماه مبارك رمضان دانست و عنوان كرد: ترویج و تبلیغ مفاهیم قرآنی، پرورش نخبگان قرآنی، ايجاد شور و شعور دينی، تقويت باورها، اعتقادات و ايجاد فضای معنوی در جامعه به‌ويژه برای نسل جوان از جمله مهمترين اهداف برگزاري طرح ضيافت الهي در بقعه متبركه امامزاده محمد عابد(ع) است.

مسئول امور فرهنگي بقعه مذکور با بيان اينكه دو مبلغ از مشهد مقدس براي اجراي اين طرح اعزام شده‌اند، تصريح كرد: برگزاري جلسات آموزش ترتيل‌خواني، جزءخواني و تفسير موضوعي قرآن كريم، اقامه نماز جماعت، سخنراني‌هاي ديني، مراسم احيای شب هاي قدر، جشن ميلاد امام حسن مجتبي(ع) و هفته كرامت، برپايي خيمه‌هاي معرفت و پرسش و پاسخ حضوري از جمله برنامه‌هاي طرح ضيافت الهي است كه توسط مبلغان ديني در اين بقعه متبركه اجرا مي‌شود.

دادرس بیان كرد: برپايي ايستگاه مشاوره و پاسخگويي به مسائل شرعي، برگزاري مسابقه سراسري كتابخواني از كتاب "دقايقي با قرآن" استاد قرائتي و برپايي نمايشگاهي با عنوان نسيم رحمت از ديگر برنامه‌هاي اين طرح خواهد بود كه در ايام ماه مبارك رمضان اجرا مي‌شود.