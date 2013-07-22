برنامه ایران برای اختصاص 20 درصد از حجم ترافیک ارتباطی کانال سوئز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پورنگ نیا از برقراری ارتباط اینترنتی ایران با افغانستان از طریق 3 مسیر رادیویی و یک مسیر فیبرنوری زمینی خبر داد و گفت: هدف شرکت ارتباطات زیرساخت ایجاد مسیری برای ترانزیت ارتباطات منطقه و در نهایت تامین اینترنت است که هم‌اکنون این مهم در سطح اولیه برای دو کشور افغانستان و عراق انجام پذیرفته است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از این پروژه‌ها را پروژه EPEG عنوان کرد که علاوه بر ترانزیت ترافیک از مسیر ایران منبعی برای تامین اینترنت برای کشورهای دیگر نیز خواهد بود و گفت: در حال حاضر شبکه فیبرنوری بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق 17نقطه مرزی با 9 کشور عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان، امارات، کویت، نخجوان و ترکمنستان به صورت مستقیم و با کشورهای هند ، عمان ، بحرین ، قطر و عربستان از طریق شبکه فالکون و کابل دریایی پیشگامان در ارتباط است و در برنامه های آتی، تعداد این درگاه ها به 23 مورد افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در صورت ایجاد زیرساخت های لازم به منظور انتقال ترانزیت بین الملل، ایران می تواند 20 درصد از حجم کل ترافیک کانال سوئز را که از نظر کارشناسان به نقطه بحرانی تبدیل شده به خود اختصاص دهد و از این طریق سالانه حدود 2/1 میلیارد دلار درآمد برای کشور حاصل کند.

پرونگ نیا رسیدن به این نقطه آرمانی را نیازمند سرمایه گذاری های علمی، فنی و اقتصادی عظیمی دانست که برنامه ریزی های لازم برای آن در برنامه های پنجساله سوم، چهارم و پنجم توسعه دیده شده است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از ارتباط با دو کشور امارات و کویت از طریق کابل دریایی و ماهواره ای خبر داد و گفت: ارتباط با عراق از 5 نقطه مرزی از طریق مسیر فیبرنوری زمینی و ارتباط با ترکیه از سه نقطه و از طریق مسیر فیبرنوری زمینی برقرار است.