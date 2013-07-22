حجتالاسلام عبدالحمید رحمانی در حاشیه مراسم محفل انس با قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در حسینیه شهدای شهرستان قوچان به بیان اهمیت قرآن و انس هرچه بیشتر با این مصحف شریف الهی پرداخت و افزود: نگاه ابزاری به قرآن آن را مهجور کرده است، پس باید قرآن و فرامین الهی آن در زندگی انسان جاری شود تا سعادت دنیوی و اخروی را تضمین کند.
در ادامه مراسم یکی از چهرههای قرآنی شهرستان و نفر سوم مسابقات ابتهالخوانی کشور، جلیل خلیق به ابتهال خوانی پرداخت.
سپس تلاوت بهترین قاری جوان جهان اسلام، محمود شحات محمد انور در بین شور و اشتیاق حاضران آغاز شد.
مراسم از اساتید پیشکسوت قرآن شهرستان به پاس چندین دهه فعالیت قرآنی و از برگزیدگان مسابقات شکوفههای قرآنی شهرستان تقدیر بهعمل آمد و همچنین به تعدادی از حاضران به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
گفتنی است، در این مراسم جمع کثیری از مردم و مسولان ادارات و نهادهای شهرستان حضور داشتند.
