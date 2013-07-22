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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۸

انتقاد از درآمدهای میلیونی جراحان به واسطه یک تیغ زدن

انتقاد از درآمدهای میلیونی جراحان به واسطه یک تیغ زدن

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دستمزد پرستاران را در برابر درآمدهای میلیونی جراحان ناچیز عنوان کرد و گفت: چرا باید یک جراح به واسطه یک تیغ زدن میلیونها تومان دریافت کند ولی پرستاری که در همان بیمارستان سخت ترین خدمات مراقبتی را به عهده دارد، حقوق زیر یک میلیون تومان دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کائیدی با اشاره به حساسیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پیگیری امور مربوط به پرستاران افزود: ما به دنبال حقوق تمام حرف پزشکی بالاخص پرستاران هستیم زیرا بر این باوریم که بار بسیاری از خدمات سیستم بهداشت و درمان بر دوش پرستاران است اما میزان دستمزد آنها حقی نیست که باید دریافت کنند.

وی افزود: باید با کارشناسی امور وضعیت را به گونه ای تدبیر کرد که در سیستم سلامت نه سیخ بسوزد نه کباب. به عنوان مثال چرا باید یک پرستاری که در خدمت یک جراح در بیمارستان خصوصی است در آمد ماهانه زیر یک میلیون داشته باشد ولی جراح از حقوق چند صد میلیونی برخوردار شود. این ناحقی است و باید کارشناسی شود تا حق به حق دار برسد.

کائیدی خاطر نشان کرد: پرستاران نیز مانند سایر حرف با توجه به زحمتی که می کشند، حق و حقوقی دارند که ادای آن می تواند انگیزه خدمت را در آنها ایجاد کند.

کد مطلب 2102269

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