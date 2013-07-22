انتقاد از درآمدهای میلیونی جراحان به واسطه یک تیغ زدن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کائیدی با اشاره به حساسیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پیگیری امور مربوط به پرستاران افزود: ما به دنبال حقوق تمام حرف پزشکی بالاخص پرستاران هستیم زیرا بر این باوریم که بار بسیاری از خدمات سیستم بهداشت و درمان بر دوش پرستاران است اما میزان دستمزد آنها حقی نیست که باید دریافت کنند.

وی افزود: باید با کارشناسی امور وضعیت را به گونه ای تدبیر کرد که در سیستم سلامت نه سیخ بسوزد نه کباب. به عنوان مثال چرا باید یک پرستاری که در خدمت یک جراح در بیمارستان خصوصی است در آمد ماهانه زیر یک میلیون داشته باشد ولی جراح از حقوق چند صد میلیونی برخوردار شود. این ناحقی است و باید کارشناسی شود تا حق به حق دار برسد.

کائیدی خاطر نشان کرد: پرستاران نیز مانند سایر حرف با توجه به زحمتی که می کشند، حق و حقوقی دارند که ادای آن می تواند انگیزه خدمت را در آنها ایجاد کند.