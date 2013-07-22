آبیاری سبزیکاریهای ملایر با فاضلاب انجام می شود/ شناسایی 275 بیمار مبتلا به تب مالت در ملایر در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسم عبدلی ظهر دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی در ملایربا اشاره معضلات و موارد غیر بهداشتی در ملایر وجود دارد گفت یکی از موارد مهم در شهر ملایر آبیاری غیر اصولی و غیر بهداشتی سبزیکاری های حاشیه شهر ملایر است

وی ابراز داشت این سبزیکاری ها که کم هم نیستند با آبهای فاضلاب آبیاری می شوند و تا کنون نیز اقدام جدی در این زمینه برای برخورد با این مشکل صورت نگرفته است.

وی بر ضرورت رسیدگی به این مهم تاکید کردو گفت: هر چه زودتر این زمین ها باید تغییر کاربری دهندو موارد بهداشتی در آنها رعایت شود.

وی این معضل را باعث به خطر افتادن سلامت شهروندان ملایری برشمرد.

تنها 18 درصد شبکه فاضلاب در ملایر به اتمام رسیده است

عبدلی در ادامه با اشاره به اینکه تنها 18 درصد شبکه فاضلاب در ملایر به اتمام رسیده است، گفت: دفع آب فاضلاب منازل به سمت معابر عمومی یکی دیگر از معضلات ملایر است.

معاون فرماندار ملایر به تخلیه فاضلاب توسط تانکرهای حمل فاضلاب چاه در ملایر اشاره کرد و عنوان داشت: این امر نیز نیاز به ساماندهی دارد و باید محل مناسبی برای تخلیه فاضلاب این تانکرها در نظر گرفته شود.

وی بر نصب شیرهای آب اشامیدنی در بهشت هاجر ملایرو پارک ها تاکید کرد و افزود: در این زمینه شرکت آب و شهرداری اقدامات لازم را داشته باشد

عبدلی جمع آوری دکهه ای کنار پارکها که موازین بهداشتی را در عرضه مواد خوراکی و غذایی به مردم ندارند خواستار شد و گفت: شبکه بهداشت در این زمینه اقدامات لازم را داشته باشد

وی در ادامه به بیماری شایع تب مالت در ملایر اشاره کرد و گفت: شیوع این بیماری در این شهرستان از سال 88 بیشتر شده است.

معاون فرماندار ملایرگفت: بیماران تب مالت در ملایر بیشتر از سایر نقاط استان است که طبق اعلام شبکه بهداشت و درمان ملایر 80 درصد این بیماران در مناطق روستایی هستند.

وی بر لزوم نظارت بر مراکز جمع آوری شیر، ، آموزش دامداران و نظارت بر توزیع شیرهای محلی نظارت و برخورد نیروی انتظامی در ورود دامهای قاچاق و واکسینه شدن دامها علیه بیماری و.. تاکید کرد.

شناسایی 275 مورد بیمار مبتلا به تب مالت در سال گذشته در شهرستان ملایر

مدیر شبکه بهداشت و درمان ملایر نیز از شناسایی 275 مورد بیمار مبتلا به تب مالت در سال گذشته در شهرستان ملایر خبر داد.

اکبر غلامعلیان گفت: از این تعداد 173 نفر بیماران دانش واکسیناسیون نداشتند و 25 بیمار فاقد دام بوده و 244 بیمار نیز سابقه تماس با دام داشته و سن افراد بیمار بین 20 تا 60سال بوده است.

غلامعلیان بیان کرد: در راستای درمان مبتلایان شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهار مبادی آزمایشگاه در ملایر و تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژیک برای بیماران مبتلا به تب مالت انجام شده است.

وی کمبود دارو را در مبارزه با این بیماری یکی از معضلات و مشکلات برشمرد.

مدیر شبکه دامپزشکی ملایر نیز از اجرای طرح واکسیناسیون دامها علیه بیماریهای شایع توسط شبکه دامپزشکی ملایر در طول سال خبر داد.

علی نجفلو بیان داشت: سه اکیپ همه روزه کار واکسیناسیون نظارت را در روستاها بر عهده دارند اما همکاری خود روستاییان با دامپزشکی شهرستان بسیار ضعیف است.

وی در پایان اضافه کرد: مسئول فنی در مراکز عرضه و جمع آوری شیر را یکی دیگر از معضلات برشمرد و خواستار پیگیری این امر از سوی مسئولان شد.