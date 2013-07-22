جشن مبارزه با قاچاق در شهرستان مریوان برگزار مي شود/كاهش 46 درصدي كشفيات قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزت الله رشیدیان بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش ماموران انتظامی، مرزبانی، گمرک و تعامل مناسب مردم، قاچاق کالا در شهرستان مرزی مریوان به مرز صفر رسیده است.

وی افزود: خوشبختانه طی سال های اخیر در بحث انسداد مرزها و نبود زمینه و جای مناسبی برای قاچاق سوخت و کالا دست سودجویان پلید از منابع کشور و اقتصاد کوتاه شده است.

فرمانده هنگ مرزی کردستان بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از زمین های مرزی که قبلا بایر و غیر قابل استفاده بودند به زمین های کشاورزی تبدیل شده اند که هم به لحاظ شغلی و هم به لحاظ اقتصادی توانسته جای قاچاق را برای افراد مرزنشین پر کند.

رشیدیان یادآور شد: بحث قاچاق علاوه بر کنترل و نظارت نیازمند فرهنگ سازی است و نیاز است با برنامه ریزی مناسب سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه در بحث مضرات کالای قاچاق در بحث اقتصادی، اشتغال و تولید ملی بالا برده شود.

وی ادامه داد: استان کردستان یکی از امن ترین استان های مرزی به لحاظ امنیت سیاسی و نظارت بر ورود و خروج کالاهای مرزی است.

فرمانده هنگ مرزی کردستان اظهار داشت: نیاز است با تعامل و همکاری هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی زمینه اشتغال و ارتقاء معیشت افراد جامعه به ویژه مرز نشینان فراهم شود تا پدیده شوم قاچاق کالا در استان به طور کلی حذف شود.

رشیدیان گفت: با توجه به برنامه ریزی ههای انجام شده در آینده نزدیک استان کردستان یکی از استان های مرزی کشور است که به لحاظ حذف قاچاق کالا رتبه نخست را به خود اختصاص می دهد.

میزان کشفیات کالاهای قاچاق در استان 46 درصد افزایش یافت

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کردستان نيز در ادامه اين جلسه گفت: متاسفانه با توجه به نظارت های دستگاه های اجرایی در سه ماهه نخست سال جاری میزان کشفیات کالاهای قاچاق در استان 46 درصد افزایش یافت.

محمد قنبری اظهار داشت: در سال جاری در چهار کمیته 24 مصوبه برگزار شده که 95 درصد مصوبات مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته اقدامات خوبی در راستای کنترل و حذف کالای قاچاق در مرز و بازار صورت گرفته است، افزود: کشفیات کالای قاچاق با توجه به تلاش ماموران و تعامل مردم افزایش داشته است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کردستان بیان کرد: استان کردستان علرغم دارا بودن مرزهای مشترک به لحاظ قاچاق کالا و ارز در جایگاه مناسبی قرار دارد و ماموران مرزی و انتظامی استان عملکرد مناسبی در این راستا داشته اند.

قنبری یادآور شد: فرهنگ سازی باید یکی از اولویت های کاری باشد چرا اگر میل خریدی برای کالاهای قاچاق در مردم وجود نداشته باشد عرضه آن هم در بازار کم می شود.

وی ادامه داد: نیاز است با برنامه ریزی مناسب زمینه هرگونه عمل سود جویانه را از افراد سودجو بگیریم و آنها را به فرصت های شغلی و اقتصادی برای جوانان استان تبدیل کنیم.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کردستان گفت: انتظار می رود با تعامل و همکاری مردم و دستگاه های اجرایی در آینده نزدیک شاهد حذف کالاهای قاچاق در استان باشیم.