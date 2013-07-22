به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدجواهری صبح امروز در بازدید از ورزشگاه نقش جهان با بیان مطلب فوق گفت: ورزشگاه بزرگ نقش جهان پس از چندسالی توقف مجدداً با پیگیری بنده در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و مسئولان استانی و کشوری به مرحله‌ای رسیده که صندلی‌های طبقه اول درحال نصب شدن است.

وی تصریح کرد: هرچند روند تکمیل ورزشگاه بزرگ نقش جهان روند مطلوبی نیست و آن هم به دلیل اختلاف جزئی بین پیمانکار و کارفرما است که مقداری وقفه در کار به وجود آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان پیرامون اعتبار مالی این پروژه گفت: در سال گذشته با پیگیری‌ها و حمایت‌هایی که انجام شد توانستیم ۱۲ میلیارد از بودجه ای که برای ورزشگاه نقش جهان در ردیف وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته بود به طور کامل دریافت و به پروژه تزریق کنیم، همچنین ۳ میلیارد تومان از استانداری به پروژه تزریق شد که درمجموع، ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۱ به این پروژه تزریق شد.

وی ادامه داد: ساختمان VIP ورزشگاه نقش جهان در مراحل پایانی نازک کاری می باشد، ۹۰درصد صندلی‌های طبقه اول نصب شده و احتمالاً تا آخر این هفته به پایان می رسد و اسکوربورد ورزشگاه نیز نصب شده است.

جواهری به مشکل کم آبی اشاره کرد و افزود: دیروز اعلام شد که مشکل کم آبی چمن ورزشگاه را آزار می دهد که در این زمینه پیگیری‌هایی انجام دادیم که مهندس جمالی نژاد معاونت فنی استانداری و مهندس رحیمی مدیرکل دفتر فنی استانداری برای جبران این کمبود، رایزنی‌هایی با شهردار منطقه ۷ انجام دادند که وی قول مساعدی برای تأمین آب مخزن ذخیره آب چمن داده است.

وی بیان داشت: پیست تارتان ورزشگاه آب بندی شده و چمن مصنوعی پشت پیست دوومیدانی هم به طور کامل اجرا شده و سرویس بهداشتی درحال تکمیل است. در محوطه پارکینگ‌ها یک پارکینگ به طور کامل آماده بهره برداری است و محوطه سازی پشت کاسه توسط شرکت سیمین سپاهان انجام می شود که ۷۵ درصد از آن انجام شده و امیدواریم ظرف چند روز آینده به اتمام برسد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در خصوص سقف ورزشگاه بیان داشت: همان‌طور که می دانید این استادیوم تنها استادیوم مسقف کشور است و امیدواریم شاخک‌های سایبان ها هر چه زودتر نصب شود. البته پیمانکار چادرهای سایبان، اندازه‌ این چادرها را مشخص کرده و چادرها درحال دوخت است و یک قسمت آن نصب شده و فقط منتظر این است که آن‌ها با هم کلاف شود تا به صورت استاندارد دربیاید تا نصب چادرها آغاز شود.

وی در مورد تاریخ افتتاح ورزشگاه نقش جهان نیز گفت: ما نباید به دنبال تاریخ افتتاح باشیم و به دنبال آن باشیم که این پروژه در زمان مقرر افتتاح شود. تمام تلاش دولت دهم این است که این مجموعه که استارت آن را پس از سال‌ها تعطیلی صورت گرفته به بهره برداری برسد. دولت این پروژه را در لیست پروژه‌های مهر ماندگار قرار داده و فلسفه مهر ماندگار این است که در پایان دولت دهم به پایان برسد. ولی اخیراً مشکلی در طبقه دوم در بخش آهن آلات داشتیم که متأسفانه پیمانکار قبلی آن را با توجه به سفارش تحویل نداد و مجبور شدیم دوباره سفارش دهیم که جا دارد از مسئولین فولاد مبارکه تشکر کنیم که این سفارش را پذیرفتند؛ بخش عمده آهن آلات ساخته شده و آماده نصب است.

جواهری اضافه کرد: فکر می کنم طبقه دوم ورزشگاه تا پایان دولت دهم آماده نشود و با توجه به اختلافی که بین کارفرما و پیمانکار پیش آمده، بعید می دانم سر موعد مقرر آماده شود. اما مردم نگران نباشند چراکه قطعاً دولت یازدهم هم حساسیت خاصی برای افتتاح این پروژه دارد چون سرمایه گذاری کلانی صورت گرفته و اگر کار تعطیل شود سرمایه زیادی از بین می رود.