خانه داوطلب تخصصی خبرنگاران در جمعیت هلال احمر اردکان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم وظایف و برخی از اقدامات اجرایی اعضا و خانه داوطلب خبرنگاران توسط رئيس جمعيت هلال احمر اردكان تشریح شد.

رئيس جمعيت هلال احمر اردكان در اين مراسم اظهار داشت: پوشش خبری و انعکاس فعالیت‌های جمعیت هلال احمر، برنامه ریزی براي حضور خبرنگاران در صحنه حوادث و سوانح طبیعی، اشاعه فرهنگ نیکوکاری و بشر دوستی در بین سایر خبرنگاران، برگزاری آموزش‌های تخصصی ویژه خبرنگاران، نحوه استفاده از توان و ظرفیت اصحاب رسانه در راستای اهداف خیرخواهانه جمعیت، تشریح اهداف و وظایف سازمان داوطلبان در راستای توسعه فرهنگ کار داوطلبی از جمله اهداف راه‌اندازي خانه داوطلب تخصصي خبرنگاران است.

جواد كمال آبادي بيان داشت: موفقیت در هر برنامه‌ای، مرهون استفاده و اجرای صحیح رهنمودها، منابع و افراد تیم است.

وي افزود: حضور به موقع و طبق برنامه داوطلبان نیز ضامن دوام برنامه و فعالیت‌هاي اين خانه خواهد بود.

در اين مراسم همچنين مسئولان گروه‌های زیر مجموعه خانه داوطلب تخصصی خبرنگاران مشخص شدند.