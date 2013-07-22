دستگاه هاي امدادي در هنگام وقوع بحران تابع فرودگاه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد چلندري، بعدازظهر دوشنبه در جلسه طرح اضطراري فرودگاه مشهد، اظهار كرد: دستگاه هاي امدادي استان بايد ضمن هماهنگي بيشتر در هنگام وقوع بحران تابع فرودگاه باشند.

وي ادامه داد: سال گذشته مانوري به منظور مقابله با بحران و بر اساس ماده 2 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور در فرودگاه مشهد برگزار شد و در اين مانور تجهيزات، تحليل دستورالعمل ها و مسير رفت و آمد درهاي خروجي فرودگاه مشهد بررسي و نقاط قوت و ضعف مشخص شد.

مدير كل فرودگاه هاي خراسان رضوي تاكيد كرد: اين مانور كه در سال گذشته برگزار شد پايلوت و دستورالعملي بود كه به تمامي فرودگاه هاي كشور رسيد چرا كه در 10 سال گذشته چنين مانوري اجرايي نشده بود.

چلندري با اعلام اين مطلب كه 750 ساعت كار كارشناسي در قالب 22 جلسه از نتايج برگزاري مانور مقابله با بحران در فرودگاه مشهد بود، افزود: شهريورماه جاري نيز مانوري براي فرودگاه سبزوار برگزار مي شود و به دليل اينكه امكانات اين فرودگاه كمتر از فرودگاه مشهد است نگراني هاي زيادي دراين خصوص وجود دارد.

وي سپس با اشاره به معاون عمراني استانداري و توضيحات وي در خصوص فرودگاه مشهد، ادامه داد: معاون عمراني استانداري خراسان رضوي بر روي صنعت هواپيمايي تسلط كافي دارد و با راهنمايي او مشكلات در اين عرصه روز به روز كاهش يافته است.

وي با اشاره به پروازهاي "امرجنسي"، تصريح كرد: در دستور العمل هاي كشوري، پيش بيني هاي لازم مبني بر اطلاع پروازهاي امرجسني به مديريت بحران استان وجود ندارد بنابراين درخواست مي كنيم كه اين نوع پروازها علي رغم اينكه به معاون عمراني استانداري خراسان رضوي اطلاع داده مي شود به مديريت بحران استان نيز اعلام شود.

مدير كل فرودگاه هاي خراسان رضوي با بيان مطلب فوق تصريح كرد: آماده باش مديريت بحران استان به پيشگيري از بحران كمك خواهد كرد و اين امر در حالي است كه نبايد پروازهاي امرجنسي بعد رسانه اي پيدا كند زيرا ممكن است ذهنيت مردم نسبت به صنعت هواپيمايي مخدوش شود.

وي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد براينكه مشكلات و نقص فني درفرودگاه هاي استان مديريت مي شود، گفت: خلبان درصورت مشاهده نقص فني به برج مراقبت فرودگاه اعلام كرده و درخواست مي كند تا در مجهزترين و نزديك ترين فرودگاه فرود بيايد بنابراين مشكلي در مواقع اضطراري نيز وجود ندارد.

وي تصريح كرد: كوچكترين نقص فني در هواپيما نيز براساس سيستم پيامكي به بنده اطلاع داده مي شود و موضوع توسط معاونت عملياتي مديريت مي شود.

چلندري تاكيد كرد: 50 ارگان در فرودگاه هاي استان فعاليت مي كنند و هركدام نيز دستورالعمل هاي خاص خود را دارند لذا در هنگام وقوع بحران نيز اين ارگان ها مطابق با دستورالعمل خود اقدام مي كنند.