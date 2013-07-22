توسعه دو برابری باغ هاي استان سمنان بيش از تعهد برنامه پنجم توسعه بود

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله رضايي پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تعهد توسعه باغ های مثمر استان در سال 91 در برنامه پنجم توسعه یک هزار و 134 هكتار بوده است كه با توجه به سطح توسعه محقق شده، بيش از 160 درصد رشد داشته است.

وي درباره برنامه ها و عمليات های شاخص حوزه باغباني نیز گفت: تدوين و ارائه طرح جامع مديريت باغ های پسته استان به عنوان نقشه راه توسعه و اخذ مصوبه سفر چهارم هيئت دولت به استان به مبلغ 500 ميليارد ريال برای اجراي طرح، تدوين دستورالعمل ها، ايجاد و ساماندهي ستاد گياهان دارويي استان و برنامه ريزي و هماهنگي كشت بيش از 300 هكتار گياهان دارويي در سطح استان از جمله این اقدامات بوده است.

مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان تامين و پرداخت يارانه 30 هزار اصله نهال گل محمدي برای كشت در سطح استان را از دیگر فعالیت های انجام داده برشمرد و افزود: تامين و توزيع 376 هزار اصله نهال يارانه دار استاندارد و ليبل دار برای توسعه باغ ها به مبلغ دو ميليارد ريال كه منجر به افزايش سطح حدود یک هزار هكتار باغ شده است نیز از این اقدامات بوده است.

رضایی، انجام فاز دوم مطالعه توسعه باغ ها در اراضي شيبدار (در سطح 13 هزار هكتار) برای اجراي طرح توسعه 15 هزار هكتاري مصوبه دور سوم سفر هيئت دولت به استان، ادامه برنامه ساماندهي نهالستان هاي استان به تعداد 30 واحد توليدي و توليد بيش از 1.9 ميليون اصله نهال استاندارد كه نسبت به سال قبل 400 هزار اصله (21 درصد) افزايش داشته است را از جمله دیگر طرح ها و عمليات های شاخص در حوزه باغباني سازمان جهادكشاورزي ذکر کرد.