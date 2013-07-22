خانواده ها نقش مهمی را در پیشگیری از اعتیاد بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر دوشنبه در سومين جلسه شوراي مبارزه با مواد مخدر شهرستان بندرعباس، اظهار داشت: دبيرخانه شورا و كميته هاي زيرمجموعه بايد با طرح برنامه هاي منسجم و هماهنگ به موازات برنامه هاي شوراي مواد مخدر استان هرمزگان به صورت مجزا به جد پيگير امور باشند و در مرحله اول نگاه باید به صورت پیشگیرانه و در مبارزه، باید با قاطعیت و عزم راسخ با سوداگران مرگ مبارزه شود.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان بندرعباس با بیان اینکه نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی فرزندانشان بسیار مهم است، افزود: مسئولان فرهنگی با جدیت بیشتر، آگاه سازی و اطلاع رسانی را از مدارس، دانشگاهها و خانواده ها پیگیری کنند و رسانه ملی با ساخت برنامه های مختلف آگاهسازی را در بین اقشار جامعه در قبال این پدیده خانمان سوز گسترش دهند .

فرماندار بندرعباس با تاكيد بر اینکه گروه هدف در این سیل خانمان برانداز جوانان هستند، عنوان کرد: تمام دستگاههای امنیتی، انتظامی و سایر مسئولان دستگاه های ذيربط تلاش همه جانبه خود را به جد بكار گيرند تا از طريق پيشگيري و مقابله، اين معضل خانمان سوز كه از مدتها قبل زنگ خطر آن نواخته شده، ريشه كن شود.