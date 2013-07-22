سالانه 200 ميليون ريال برای تعمير و نگهداري تابلوهاي شهري بجنورد هزینه می شود

مهدي حميدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه تابلوها و چراغ هاي سطح شهر بر اثر بارندگي، تصادف و ... دچار مشكل مي شوند و نياز به تعمير دارند، افزود: ساليانه بالغ بر 200 ميليون ريال اعتبار صرف تعمير و نگهداري چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، تابلوهاي سطح شهر و شستشوي تابلوها در بجنورد مي شود.

وي در ادامه با اشاره به نصب تابلوهاي هشدار براي نقاط حادثه خيز در بجنورد، اظهار داشت: در ماه هاي اخير پنج تابلوي هشدار براي نقاط حادثه خيز در مسيرهاي دوربرگردان اول و دوم بولوار امام رضا(ع) و سه راه امام علي(ع) با اعتباري بالغ بر 35 ميليون ريال نصب شده است.

حميدي همچنين از نصب سرعت گيرهاي پلاستيكي به منظور كاهش تصادفات در سطح شهر بجنورد خبر داد و گفت: در روزهاي اخير سرعت گير هاي پلاستيكي در محل چهار راه صفا و خيابان ميرزا كوچك خان با اعتباري بيش از 30 ميليون ريال نصب شده است.

به گفته وي علاوه بر اين در مدت سه ماه گذشته هشت سرعتكاه آسفالتي نيز به منظور كاهش سرعت وسايل نقليه در مسير كمربندي هاي شهر بجنورد احداث شده است.

حميدي اضافه كرد: از اين تعداد پنج سرعتكاه آسفالتي در مسير بولوار ولايت و سه سرعتكاه نيز در مسير بولوار شهدا و ميدان بهداري ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بجنورد؛ مركز استان خراسان شمالي با دارا بودن دو منطقه شهری و شهرداری مهر، 214هزار نفر جمعیت دارد.