پیوند قرنیه چشم در بیمارستان امام خمینی (ره) سقز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فوق تخصص قرنیه چشم با اعلام اين مطلب افزود: اين عمل جراحي براي دو بيمارانجام شد كه بيمار اول زني 38 ساله بود و از چند سال قبل از ناحيه قرنيه چشم دچار عارضه شده و همين موضوع مشكلاتي را از لحاظ ديد براي وي به وجود آورده بود و بيمار دوم پيرمردي 73 ساله است كه در مجموع اين دو عمل چهار ساعت به طول انجاميد.

دكتر ماشاالله كريمي گفت: عمل پيوند قرنيه چشم جزء جراحی هاي بسيار سنگين و حساس به شمار مي آيد خوشبختانه اين اعمال جراحي با موفقيت به پايان رسيد و هم اكنون حال عمومي بيماران خوب و تا چند روز آينده با بهبودي كامل ترخیص خواهند شد.

وي اظهار داشت: اين گونه اعمال جراحی فقط در بيمارستان هاي مجهز خصوصي و يا مراكز دانشگاهي بسيار مجهز انجام مي شود كه خوشبختانه با اقدامات و کمک مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز، رئيس بيمارستان امام خميني (ره) و پرسنل اتاق عمل، اين پيوند ها با موفقيت انجام شد.

دكتر كريمي با بيان اينكه، پيوند قرنيه كامل به صورت لايه اي انجام مي شود، بيان کرد: همين موضوع عمل جراحی را بسيار حساس و مشكل مي كند زيرا بايد با ظرافت و دقت هر چه بیشتر صورت گيرد.

عمل جراحی پیوند قرنیه در بیمارستان توحید سنندج انجام می شود و اولین پیوند قرنیه در ایران، در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی توسط شادروان پروفسور محمد قلی شمس در بیمارستان فارابی تهران انجام شد و بر اساس آمارهاي اعلام شده هم اکنون سالانه، حدود ۳۰۰۰ مورد پیوند در ایران انجام می گیرد.