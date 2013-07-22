۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

براي اولين بار در سقز/

پیوند قرنیه چشم در بیمارستان امام خمینی (ره) سقز انجام شد

سنندج – خبرگزاري مهر: براي اولين بار عمل پيوند قرنيه چشم با موفقيت در بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان سقز انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فوق تخصص قرنیه چشم با اعلام اين مطلب افزود: اين عمل جراحي براي دو بيمارانجام شد كه بيمار اول زني 38 ساله بود و از چند سال قبل از ناحيه قرنيه چشم دچار عارضه شده و همين موضوع مشكلاتي را از لحاظ ديد براي وي به وجود آورده بود و بيمار دوم پيرمردي 73 ساله است كه در مجموع اين دو عمل چهار ساعت به طول انجاميد.

دكتر ماشاالله كريمي گفت: عمل پيوند قرنيه چشم جزء جراحی هاي بسيار سنگين و حساس به شمار مي آيد خوشبختانه اين اعمال جراحي با موفقيت به پايان رسيد و هم اكنون حال عمومي بيماران خوب و تا چند روز آينده  با بهبودي كامل ترخیص خواهند شد.

وي اظهار داشت: اين گونه اعمال جراحی فقط در بيمارستان هاي مجهز خصوصي و يا مراكز دانشگاهي بسيار مجهز انجام مي شود كه خوشبختانه با اقدامات و کمک  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز، رئيس بيمارستان امام خميني (ره) و پرسنل اتاق عمل، اين پيوند ها با موفقيت انجام شد.

دكتر كريمي با بيان اينكه، پيوند قرنيه كامل به صورت لايه اي انجام مي شود، بيان کرد: همين موضوع عمل جراحی را بسيار حساس و مشكل مي كند زيرا بايد با ظرافت و دقت هر چه بیشتر صورت گيرد.

عمل جراحی پیوند قرنیه در بیمارستان توحید سنندج انجام می شود و اولین پیوند قرنیه در ایران، در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی توسط شادروان پروفسور محمد قلی شمس در بیمارستان فارابی تهران انجام شد و بر اساس آمارهاي اعلام شده هم اکنون سالانه، حدود ۳۰۰۰ مورد پیوند در ایران انجام می گیرد. 

