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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۸

موحدي:

شرایط برای خانه دار شدن معلولان واجد شرايط ابركوه فراهم است

شرایط برای خانه دار شدن معلولان واجد شرايط ابركوه فراهم است

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی ابرکوه گفت: این اداره شرایط را برای تولید مسکن براي تمامی افراد واجد شرایط زير پوشش بهزیستی فراهم کرده است.

قاسم موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط برای خانه دار شدن تمامی افراد زير پوشش واجد شرایط بهزیستی فراهم شده است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه با این تعداد مسکن ساخته شده 95 درصد واجدان شرایط به مسکن دست پیدا کرده‌اند، بيان کرد:افراد باقیمانده نیز به عللی و از مهمترین آنها عدم ناتوانی از پرداخت سهم آورده در این طرح ها شرکت نداشته اند و اداره بهزیستی شهرستان هیچ مشکلی برای تأمین مسکن آنان نداشته است.

موحدی گفت: به غیر از 80 واحدی که با پیشرفت 30 درصدی در حال ساخت است، بقیه واحدها به متقاضیان واگذار شده است.

وی در مورد توجه به روستانشینان در بخش مسکن اظهار داشت: 39 واحد مسکن های ایجاد شده در روستاها ساخته شده اند.

موحدی ابراز کرد: برای حل مشکل مسکن افراد باقیمانده نیاز به افزایش سهم سازمان بهزیستی و همچنین کمک خیرین داريم.

کد مطلب 2102311

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