هر خانواده ايراني به يك پايگاه مبارزه با مواد مخدر تبديل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین پیش از ظهر دوشنبه در نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان سمنان گفت: مواد مخدر يكي از موضوعات اساسي كشور و جهان محسوب مي شود كه بايد با برنامه ريزي صحيح و منسجم با آن مقابله كرد.

وی بر آموزش خانواده ها به عنوان مهمترين اصل در مبارزه با آثار و پيامد منفي اعتياد تاكيد كرد و افزود: گرچه با صرف هزينه هاي زياد و تقديم شهداي گرانقدر براي مقابله با اين پديده شوم تلاش هاي ارزنده اي شده است اما متاسفانه به دليل ساخت بسيار آسان و در دسترس بودن اين ماده افيوني خانواده هاي زيادي هنوز درگير اين مقوله هستند.

رئيس شوراي مبارزه با مواد مخدر شهرستان سمنان ادامه داد: با توجه به اهميت اين موضوع و آثار و پيامد منفي اعتياد بايد راهكارهاي مقابله با آن در اولويت كاري دستگاه هاي عضو قرار گيرد و از ظرفيت بخش خصوصي مانند انجمن معتادان گمنام و كنگره ۶۰ نهايت استفاده را كرد.

سعدالدین گفت: بر اساس تعهداتي كه از سوي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان سمنان بر عهده ستاد شهرستان قرار گرفته بايد دو كمپ بازپروري ويژه برادران و يك كمپ ويژه خواهران در سالجاري در سمنان احداث و فعال می شود كه اقدامات و پيگيريهاي لازم در دستور كار قرار گرفته و در حال انجام است.

وی با تاکید بر ایجاد امید در خانواده‏های آلوده به مواد مخدر و در معرض خطر، به نقش مهارت‏های زندگی در خانواده‏ها اشاره کرد و اظهار داشت: می‏توان با برنامه‏ریزی در مناطقی که به عنوان هدف مد نظر قرار می‏گیرد، زمینه داشتن کانون خانواده‏ای سالم و سلامت و به‏دور از آسیب‏های اجتماعی را برای جامعه هدف به وجود آورد.

فرماندار سمنان تصریح کرد: معتادان نیازمند کمک و هدایت هستند؛ چرا که پس از مدتی به پوچی رسیده و حمایت‏های خانوادگی و اجتماعی را نیز از دست خواهند داد.

سعدالدین ضمن اشاره به این موضوع که اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی است گفت: همجواری ایران با بزرگترین کشورهای تولید و توزیع کننده درجهان و قرار داشتن در مسیر ترانزیت موادمخدر به اروپا و آمریکا یکی از مهمترین چالش های این مسئله می باشد که کشور ما را تحت تاثیر قرار داده، است.

وی ضمن تاکید بر پیشگیری از بلای خانمانسوز اعتیاد تنها با اقدامات فرهنگی مستمر و آموزش و آگاه سازی خانواده ها ادامه داد درکنار دستگاههای دولتی مشارکت مردم و تشکل های مردمی در تحقق این امر بسیار اثرگذار خواهد بود.

فرماندار سمنان با اشاره به انتظار به حق شهروندان در مبارزه با این پدیده گفت: تعامل پایگاه های بسیج با توجه به اهداف بسیج در کشور در کنار اقدامات نیروی انتظامی و ارگانهای ذیربط می تواند به این مسئله کمک نماید.

سعدالدین در خاتمه با تاکید بر ایجاد امید درخانواده های آلوده و در معرض خطر به نقش مهارت های زندگی در خانواده ها اشاره و اذعان داشت میتوان با برنامه ریزی در مناطقی که به عنوان هدف مد نظر قرار می گیرد زمینه داشتن کانون خانواده ای سالم و سلامت و به دور از آسیب های اجتماعی را برای جامعه هدف بوجود آورد.