نمایشگاه تجاری جهان اسلام فرصت مناسبی برای ایجاد بستر صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجاری و سرمایه گذاری جهان اسـلام با محورهای اصلی آمـوزش، توریسـم و تجارت 3 الی 6 مهرماه سال جاری با حضور نمایندگان صنایع، اصناف و تجار کشور های اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود نمایندگان حدود 70 کشور در این رویداد چهار روزه که در مرکز تجارت جهانی پوترا در کوالالامپور آغاز می شود حضور پیدا کنند. برای این نمایشگاه حدود 500 غرفه پیش بینی شده که 300 غرفه برای شرکت کنندگان داخلی مالزی و 200 غرفه مربوط به شرکت کنندگان خارجی است.

سال گذشته این نمایشگاه در روزهای 12 تا 16 سپتامبر (22 تا 25 شهریورماه) در در جاکارتا پایتخت اندونزی با هدف ایجاد اتحاد بین کشورهای اسلامی در حوزه تقویت همکاری های اقتصادی برگزار شده است. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ایجاد بستر صادراتی و توسعه کسب و کار در بین کشور اسلامی و شناخت هرچه بهتر بازار هدف برای آنها است.

بررسی گزارش های 3 دوره گذشته حاکی از حضور کمرنگ نمایندگان اقتصادی جمهوری اسلامی در این فرصت موثر تجاری است که از جمله دلایل آن می توان به عدم وجود متولی اطلاع رسانی و پیگیری امور مرتبط و نیز عدم حمایت کافی بخش دولتی از حضور فعالان اقتصادی در این عرصه اشاره کرد که در سال جاری ستاد اجرایی این نمایشگاه و کنفرانس تجاری در ایران نیز راه اندازی شده است.

با توجه به ظرفیت های مفید موجود در این رویداد علاقمندان می توانند از طریق درگاه اینترنتی www.oic-biz.ir با ستاد اجرایی در ایران تماس حاصل نموده و ضمن دریافت راهنمایی های لازم درخواست خود را برای حضور اعلام نمایند.