كاروان نيكوكاري جهاد رمضان در يزد به راه افتاد

حامد صديقي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاروان نیکوکاری جهاد رمضان با رویکرد اجتماعی طراحی شده و در قالب آن جوانان هلال احمر به روستاها اعزام می شوند.

وی ادامه داد: این جوانان خدمات بشر دوستانه شامل کمک های اولیه، پیشگیری از اعتیاد و فعالیت هایی شامل تجهیز کتابخانه ها و ... را در روستاها را انجام می دهند.

صديقي با اشاره به اينكه اين برنامه ويژه ايام تابستان است، افزود: هلال احمر يزد در ايام تابستان برنامه هاي متنوعي را براي مخاطبان خود به ويژه جوانان اجرا كرده است.

وي افزود: کانون های بشردوستانه هلال احمر پیرو تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان جوانان و سازمان زندان های کشور، در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت راه اندازی شده است كه در اين راستا تعدادي از جوانان هلال احمر به كانون اصلاح و تربيت يزد اعزام شدند.

صديقي همچنين از برگزاری دوره های کارورزی امدادی و تجلیل از کانون های برتر هلال احمر خبر داد.

وی بيان كرد: اعضای امور جوانان جمعیت هلال احمر سنین مختلف جوانی را شامل می شوند و در قالب کانون های دانشجویی، دانش آموزی، غنچه های هلال احمر و روستایی، آزاد و طلاب هستند و برای تمامی این گروه‌ها برنامه های مختلفی در دست اجراست.

صدیقی اضافه کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و فصل تابستان، برنامه های اعتقادی مختلف نیز برای جوانان طراحی شده تا از این ایام بیشترین بهره را ببرند.

وی برگزاری محفل انس با قرآن، مسابقات مذهبی در بین جوانان استان از طریق شبکه اجتماعی ماه نو را از جمله این برنامه ها عنوان کرد و گفت: تیم های دوچرخه سوار سحاب (سامانه حرکتی امدادی و بشردوستانه) در شب های مبارک قدر در محلات و هیئات مختلف نسبت به جمع آوري کمک های امدادی و بشردوستانه اقدام خواهند کرد.

صديقي، طرح قرار مهربانی با شعار "اهدا خون، اهدا عضو، هدیه ای برای نجات جان انسانها" را از دیگر برنامه های سازمان جوانان در استان یزد عنوان کرد و گفت: در این خصوص تبلیغات محیطی، فرهنگسازی، ثبت نام داوطلبان اهدا خون و هدایت آنان به پایگاه‌های انتقال خون و ... انجام شده است.

وي هدف از اجرای برنامه های ویژه تابستانه را ارتقای سطح امدادی و بشردوستانه، علمی و هنری و اعتقادی، آمادگی جسمانی جوانان هلال احمر عنوان کرد.