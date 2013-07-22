به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله مباحث تفسیری خود در مدرسه حجتیه ابراز داشت: غرب با ایجاد طالبان و اختلاف‌افکنی در کشورهای عربی به ویژه سوریه که تنها کشور مقاوم در برابر اسرائیل است می‌خواهد اسلام را زمین‌گیر کند.

وی با تاکید بر ضرورت تبلیغ علمی اسلام یادآور شد: اگر جنبه‌های علمی اسلام را تبلیغ کنیم شاهد جهان‌گیر شدن اسلام خواهیم بود و علت دست‌پاچگی غرب هم از پیشرفت اسلام است.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: خبرهای غیبی قرآن بسیار است که اگر بیان و تبلیغ نشود اسلام در سراسر جهان توسعه خواهد یافت.

ماجرای سئوال از آیت‌الله العظمی بروجردی درباره مشروبات الکلی

آیت‌الله سبحانی به خاطره‌ای از آیت‌الله العظمی بروجردی درباره تبلیغ علمی اسلام اشاره کرد و گفت: در سال 1339 شمسی دبیر کنگره مبارزه با مواد الکی در آنکارا خدمت ایشان رسید تا نظر اسلام را درباره مشروبات الکی و علت حرمت آن بپرسد ایشان افزودند: امتیاز و برتری انسان بر حیوان عقل است و الکل دشمن عقل است لذا حرام است که پاسخی مختصر ولی بسیار دقیق و مفید بود.

وی افزود: دبیر کنگره سپس پرسید یک قطره از شراب که دشمن عقل نیست پس چرا آن هم حرام است؟ که آقا فرمودند چون انسان زیاده‌طلب است لذا اگر امروز یک قطره را اجازه دهیم سر از بطری در می‌آورد.

آیت‌الله سبحانی ادامه داد: دبیر کنگره از آقا خواست که به کنگره پیام بدهند که ایشان این مسئله را به علامه طباطبایی ارجاع دادند و علامه هم پیامی نوشتند و بعد از مشاهده حضرت آیت‌الله بروجردی ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: آیت‌الله بروجردی که زمینه را برای تبلیغ اسلام مناسب دیدند خطاب به دبیر آن کنگره گفتند قرآن کریم از مسائلی خبر می‌دهد که بشر امروز به آن پی برده است اما هنگام نزول قرآن خبری از آن نبود.

استاد برجسته حوزه اظهار داشت: اخبار و پیش‌گوئی‌های علمی یکی از اعجاز قرآن است البته وقتی قرآن نازل شد پیامبر با فصاحت و بلاغت آن تحدی کرد و معجزه‌های دیگر آن طی قرون مختلف بروز پیدا کرده است.

اعجاز قرآن در زوجیت اشیاء

وی با اشاره به آیاتی از سوره یس یادآور شدند: خداوند سه نوع زوجیت آفریده است اول در گیاهان و نباتات دوم در انسان و سوم در اموری که علم بشر به آن نمی‌رسد.

آیت الله سبحانی در تفسیر آیه شریفه « وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» الذاریات 49 گفتند: برخی معتقدند این آیه ناظر به شکافت اتم است که هسته و مرکز آن پروتون است و اقماری به نام الکترون دارد.

وی افزود: فلاسفه در قدیم می‌گفتند این آیه به صورت و ماده اشیاء یا وجود و ماهیت اشاره می‌کند که به نظر من به شکافت اتم اشاره دارد.

آیت‌الله سبحانی ادامه داد: انیشتین اگر می‌دید پیامبر(ص) امی مکتب نرفته از زوجیت اشیاء خبر داده و توحید مفضل را می‌خواند حتماً اسلام می‌آورد.

وی اظهار داشت: گاهی می‌گویند انیشتین آگاه شد و در محضر آیت‌الله العظمی بروجردی اظهار اسلام کرد اما آن موقع ما در قم بودیم و از این مسئله خبری نبود.

همه صحیح بخاری صحیح نیست

استاد برجسته حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به داستانی که درباره پیامبر(ص) در کتاب صحیح بخاری آمده است اظهار داشت: در این کتاب آمده روزی پیامبر(ص) از نخلستان عبور می‌کردند و دیدند مردم مشغول گرده‌افشانی هستند به آنها گفتند: لازم نیست این کار را بکنید خداوند این کار را انجام خواهد داد مردم هم دست از کار کشیدند ولی آن سال نخلستان هیچ ثمری نداد سال بعد پیامبر فرمود گرده‌افشانی کنید!!

وی افزود: پیامبر(ص) اگر به مقام نبوت هم نرسیده بود فرزند نخلستان و بزرگ شده عربستان بود و محال است از ضرورت گرده‌افشانی اطلاع نداشته باشد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله سبحانی در پایان گفت: به همین دلیل است که می‌گوییم صحیح بخاری کتاب خوبی است اما ما اسمش را صحیح نمی‌گذاریم چون هم حدیث صحیح دارد و هم غیرصحیح لذا خیال نکنید کتاب‌هایی که اسمشان صحیح است نیاز به بررسی ندارند.