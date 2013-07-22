دانش آموزان ملایری در مسابقات وزنه برداری استان همدان اول شدند

حجت اله چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانش آموزان نونهال و نوجوان ملایر که همگی در کانون وزنه برداری شهدا زیر مجموعه آموزش و پرورش و به مربیگری مهدی زرینی دبیر تربیت بدنی تمرین می کنند.

مدیر آموزش و پرورش ملایر ادامه داد: این دانش آموزان موفق شدند در مسابقات استان همدان که با شرکت مناطق مختلف آموزش و پرورش برگزار شد، مقامهای اول و دوم را کسب کنند.

وی افزود: در رده سنی نونهالان دسته 28 کیلو گرم این مسابقات"حمیدرضا حمیدوند" ، در وزن 32 کیلو گرم "پوریا احمدی منفرد" ، در وزن 42 کیلو گرم "محسن وکیلی"، در 48 کیلو گرم "محمدمهدی صفایی" و "محمد زهره وند" ، در وزن 55 کیلو گرم "علی غیاثوند"، "محمدمهدی جعفری" و "امیررضا حاتمی" شرکت کرده بودند.

چهاردولی در پایان سخنانش گفت: در رده سنی نوجوانان دسته 56 کیلو گرم "سیدعلی موسوی" مقام اول ، در 62 کیلو گرم "عباس مالمیر" مقام اول ، در وزن 77 کیلو گرم "عباس زندی" مقام اول ، در 77 کیلو گرم "حمیدرضا ترک" مقام دوم ، در 94 کیلو گرم "امیرحسین حسنی" و "علیرضا حمزه لوئی" نیز مقام اول را کسب کردند.