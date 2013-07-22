لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علي علامه زاده بعد از ظهر دوشنبه در نخستين جلسه كارگروه دفاتر پيشخوان دولت استان هرمزگان، بر لزوم نظارت و كنترل دفاتر پيشخوان دولت تاكيد كرد و افزود: دفاتر پيشخوان در استان هرمزگان نيازمند برنامه ريزي، نظارت و كنترل بيشتري است.

وی ادامه داد: دفاتر پيشخوان دولت بايد با بهره گيري از دانش روز و خدمتگزاري بهتر به مردم كوشا بوده و برنامه ريزي دقيقي در اين امر انجام شود.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار هرمزگان با بيان اينكه ارائه پيشنهادات از سوي مردم راهي براي بهتر عمل كردن اين دفاتر است، اظهار داشت: پاسخگويي بهتر به مردم با ارائه پيشنهادات آنان محقق می شود و گامي در جهت پيشبرد اهداف اين دفاتر است.

علامه زاده افزود: واگذاري هر چه بيشتر خدمات ادارات مختلف به دفاتر پيشخوان دولت در جهت تعامل هر چه بيشتر بايد بررسي شود تا عملكرد بهتري در اين خصوص صورت گيرد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار هرمزگان استفاده از مكانيزم تشويق و ترغيب را يكي ديگر از موارد نظارت بهتر بر دفاتر پيشخوان دولت دانست و اضافه كرد: در راستاي خدمت گزاري بهتر به مردم، نظارت وكنترل بيشتر دفاتر و استفاده از مكانيزم تشويق و ترغيب بايد در دستور كار قرار گيرد.

وي خواستار برگزاري جلسات منظم براي رفع مشكلات دفاتر پيشخوان دولت شد و اظهار داشت: اين جلسات با برنامه ريزي دقيق و مستمر بايد توسط صنف و با نظارت كارگروه در طول سال برگزار شود.