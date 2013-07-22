بحران کنونی در روابط آنکارا-قاهره موقتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عبدالرحمن صلاح الدین گفت: بحران کنونی در روابط میان ترکیه و مصر گذراست و همانند ابر تابستانی است که دور خواهد شد.

وی افزود: همه از علاقه من به تقویت روابط میان مصر و ترکیه آگاه هستند.من هفته قبل با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیدار کردم و حدود دو ساعت به طور کامل حوادث مصر را بررسی کردیم.

سفیر مصر در ترکیه افزود: درگیری در مصر میان اکثریتی که خواهان تغییرات و اقلیت اخوان المسلمین درباره دین نیست و اکثریت خواستار ایجاد مشاغل جدید و بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی هستند و به نام دین فریب نخواهند خورد.

وی ضمن ابراز امیدواری برای تغییر موضع ترکیه در قبال مصر تاکید کرد: کسی نمی تواند برای مصری ها درباره اوضاع داخلی شان شرط بگذارد و هیچ مصری آن را نمی پذیرد.وظایف دیپلمات ها توسعه روابط میان کشورهاست نه قطع آن و من در این مسیر تنها نیستم، زیرا افراد عاقلی در هر دو دولت مرا در این زمینه یاری می رسانند.

شایان ذکر است که روابط میان ترکیه و مصر پس از برکناری محمد مرسی از سوی ارتش این کشور و موضعگیری منفی مقامات ترکیه در این زمینه تیره شده است و مقامات ترکیه به ویژه رجب طیب اردوغان در سخنان خود ضمن کودتا توصیف کردن اقدام علیه محمد مرسی خواستار بازگشت وی به قدرت شده اند.