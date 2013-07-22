حضور نجات یافتگان از دین بهاییت در "بر آستان جانان"/ اجرای موسیقی زنده توسط "شهاب رمضان"

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شب چهاردهم برآستان جانان مهناز رئوفی یک بهایی از اهالی سنندج که 17 سال پیش مسلمان شده است، حضور خواهد داشت و برای مخاطبین در خصوص مسلمان شدن خود سخنرانی خواهد کرد.
وی بیان داشت: مهناز رئوفی، در محیط بهایی رشد یافت، اما فسادها و تناقضهایی که در کار هم کیشان خود دید، وی را به شدت از این مسلک بیزار کرد و این امر، همراه با مطالعه مستقیم درباره اسلام، باعث تشرف او به اسلام و تشیع شد.
اجرای موسیقی زنده توسط "شهاب رمضان"
رئیس فرهنگسرای ولاء ادامه داد: همچنین در این برنامه شهاب رمضان خواننده جوان پاپ برای مخاطبین برنامه هایی را اجرا خواهد کرد.
وی عنوان داشت: شهاب رمضان سال 1386 در جشنواره رادیویی تسنیم در زمینه پاپ دو اثر برگزیده ارائه کرد که توسط محمد علیزاده و کاوه دانش به اجرا در آمد.
موسوی ادامه داد: در ادامه این برنامه گروه هنری "بچه های ایران" به سرپرستی مهدی قلعه برنامه های شاد و مفرحی را برای مخاطبین اجرا خواهند کرد و در پایان همانند شبهای گذشته ارتباط مستقیم با حرم امام رضا(ع) برای مخاطبین پخش خواهد شد.
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