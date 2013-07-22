سه بیمارستان 32 تختخوابی در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی دقایقی پیش در مراسم افتتاح بیمارستان سربیشه اظهارکرد: برای ساخت هریک از این بیمارستانها 40 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سعید مالکی اعتبار هزینه شده برای تجهیز هریک از این بیمارستانها را 10 میلیارد ریال از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعلام کرد و افزود: ساخت این بیمارستانها از سال 86 در استان آغاز و در سال 90 عملیات ساخت آنها به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه امروز این بیمارستانها به صورت کامل تجهیز شده و در اختیار مردم قرار می گیرد، ادامه داد: این بیمارستان ها شامل بخش های" رادیولوژی، آزمایشگاه، استریل، زنان و زایمان، کودکان، جراحی، داخلی و اورژانس، درمانگاه، غذاخوری، خدمات اداری، ساختمان امحاء زباله، نگهبانی، تصفیه فاضلاب و اتاق برق اضطراری" هستند.

به گفته مالکی زیربنای هر یک از این بیمارستان ها 3 هزار و 365 مترمربع است.