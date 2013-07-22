5305 تن گندم، جو و کلزا در خوزستان خریداری شد

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این محصولات کشاورزی به صورت توافقی و تضمینی توسط شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی از کشاورزان استان خوزستان خریداری شده است.



خواجوی، تنظیم بازار، کوتاه کردن دست دلالان و جلوگیری از ضرر و زیان به کشاورزان را از مزایای اجرای طرح خرید توافقی محصولات زراعی و باغی عنوان کرد و افزود: این میزان محصول شامل 532 هزار و 337 تن گندم ، 2 هزار و 120 تن جو و 571 تن کلزا است.



وی گندم، برنج ، ذرت، جو، نیشکر، مرکبات، صیفی جات، کنجد، کلزا و علوفه دامی را از مهمترین تولیدات زراعی و باغی استان خوزستان برشمرد و گفت: سالانه از سطح یک میلیون و 200 هزار هکتار اراضی زیرکشت 12 میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در خوزستان تولید می شود.



به گزارش خبرنگار مهر، امسال با توجه به بارندگی های مناسبی که در فصل زمستان انجام شد، 20 هزار تن گندم از سطح 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خرمشهر برداشت شد.

