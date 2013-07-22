بهره برداری از 380 کیلومتر راه اصلی و روستایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی بعد ازظهر دوشنبه در بدو ورود خود در فرودگاه بیرجند در جمع خبرنگاران گفت: طرح های عمرانی در محرومیت زدایی موثر و خود به خود موجب شادمانی کسانی می شود که از مزایای این طرحها بهره مند می شوند.

وی توجه به عمران مناطق محروم را از اقدامات اساسی دولت نهم و دهم دانست و افزود: سفرهای استانی دولت در این زمینه شکل گرفت که اقدامات بزرگی در جهت محرومیت زدایی و رفع نیازهای مردم انجام شد.

وی با اشاره به برنامه های سفر خود به استان خراسان جنوبی گفت: در این سفر سه بیمارستان 32 تختخوابی و بخش عمده ای از مسکن مهر استان به بهره برداری می رسد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از حضور خود در جشن ثبت جهانی باغ اکبریه در بیرجند خبر داد.