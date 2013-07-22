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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

رحیمی خبر داد:

بهره برداری از 380 کیلومتر راه اصلی و روستایی در خراسان جنوبی

بهره برداری از 380 کیلومتر راه اصلی و روستایی در خراسان جنوبی

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور از بهره برداری از 380 کیلومتر راه در قالب راه های اصلی، روستایی و بزرگراه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی بعد ازظهر دوشنبه در بدو ورود خود در فرودگاه بیرجند در جمع خبرنگاران گفت: طرح های عمرانی در محرومیت زدایی موثر و خود به خود موجب شادمانی کسانی می شود که از مزایای این طرحها بهره مند می شوند.

وی توجه به عمران مناطق محروم را از اقدامات اساسی دولت نهم و دهم دانست و افزود: سفرهای استانی دولت در این زمینه شکل گرفت که اقدامات بزرگی در جهت محرومیت زدایی و رفع نیازهای مردم انجام شد.

 وی با اشاره به برنامه های سفر خود به استان خراسان جنوبی گفت: در این سفر سه بیمارستان 32 تختخوابی و بخش عمده ای از مسکن مهر استان به بهره برداری می رسد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از حضور خود در جشن ثبت جهانی باغ اکبریه در بیرجند خبر داد.

کد مطلب 2102359

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