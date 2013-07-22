28 کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر و مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح این پروژه اظهارکرد: این پروژه با اعتبار 33.8 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مسعود مالکی با بیان اینکه با افتتاح این پروژه 15 روستا از راه آسفالته برخوردار می شوند، تصریح کرد: زمینه بهره مندی 685 خانوار را از نعمت راه آسفالته فراهم می کند.

وی ادامه داد: 11كيلومتر از راه روستايي آماده افتتاح مربوط به راه عباس آباد به اوجان در مناطق زلزله زده سال گذشته است كه درمدت پنج ماه وبااعتبار 17ميليارد ريال احداث شده است.

وی همچنین از بهره برداری پروژه بهسازی و روکش آسفالت باند اول بیرجند- سربیشه به طول 60 کیلومتر خبر داد و ادامه داد: 138 میلیارد ریال برای این پروژه اعتبار هزینه شده است.

مالکی عنوان کرد: قطعه اول باند دوم بزرگراه بیرجند- سربیشه به طول 15 كيلومتر طنیز بااعتباري بالغ بر هفت میلیارد و300ميليون تومان نیز امروز به بهره برداری می رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرایی باند دوم قطعه دوم بیرجند- سربیشه به طور 17 کیلومتر و قطعه دوم بزرگراه بیرجند-قاین به طول 41 کیلومتر نیز امروز آغاز می شود.

وی ادامه داد: برآورد اولیه برای محور بیرجند-سربیشه 170 میلیارد ریال و محور بيرجند-قاين 397 میلیارد ریال است.