220 دانشجو و استاد در طرح ضیافت اندیشه دانشگاه آزاد واحد تاکستان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ضیافت اندیشه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان با حضور و استقبال گسترده استادان و دانشجویان واحد تاکستان برگزار شد.



مراسم اختتامیه این طرح روز دوشنبه با حضور محمد بهرام زاده ریاست واحد، حجت الاسلام حیدری مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین، معاونان، استادان و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار شد.



در این مراسم بهرام زاده برگزاری طرح ضیافت اندیشه در واحد تاکستان را با اهمیت برشمرد و اظهارداشت: اجرای این طرح علاوه بر آثار علمی، از نظر معنوی و فرهنگی نیز می تواند تاثیرات بسزایی برای شرکت کنندگان به همراه داشته باشد ودانشجویان و اساتید با آگاهی از اهمیت و مزایای آن در این طرح شرکت کرده اند تا بتوانند آموزه های دینی و اعتقادی و دانش خود را اضافه کنند.



وی بیان کرد: حضور اساتید برجسته کشوری جهت تدریس در این دوره یکی از نکات مهم و ارزشمند طرح است که با همت و تلاش دفتر نهاد مقام معظم رهبری واحد محقق شده و اطلاعات ارائه شده در کلاسها موثر و مفید واقع شده است.



بهرام زاده یادآورشد: امیدواریم با اطلاعات و اندوخته هایی که در طول طرح کسب می شود با آمادگی کامل در ایام ماه مبارک رمضان به میهمانی خداوند متعال بروید.



در ادامه مراسم حجت الاسلام حیدری مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین اجرای طرح ضیافت اندیشه را گامی بزرگ و اساسی در راستای نیل به مباحث قرآنی و اسلامی برشمرد و بیان کرد: حضور در طرح ضیافت اندیشه فرصتی است که با عنایت خداوند متعال نصیب استادان و دانشجویان شده تا بتوانند از نظر معنوی و علمی خود را تکمیل کرده و با آمادگی بیشتری در ماه مبارک رمضان عبادت کننند.



وی در ادامه به استقبال بی نظیر دانشجویان و استادان از طرح ضیافت اندیشه اشاره کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی چند سالی است که با راه اندازی طرح ضیافت اندیشه گامهای بزرگی در جهت تقویت مسائل دینی و فرهنگی برداشته و نتایج بسیار مطلوبی نیز بهمراه داشته است و علاقه شدید استادان جهت شرکت در این کلاسها در طول ایام هفته و ثبت نام بیشمار دانشجویان بیانگر موفقیت این طرح و تاثیرگذاری آن است.



مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین در ادامه جامعه را نیازمند هوشمندی و ارزشمندی دانست و گفت: استادان و دانشجویان باید برای رسیدن به مسائل ارزشی بیشتر وقت بگذارند و در جهت کسب معنویت و ارزشها تلاش کنند که این طرح می تواند در معرفت افزایی دینی آنها موثر باشد و همه استادان در هر گرایشی نیازمند داشتن آگاهی و اطلاعات در زمینه های دینی و فرهنگی هستند چرا که در صورت مواجه شدن با سوالات دانشجویان نگاه دینی داشتن به قضایا می تواند در پاسخ به سوالات بسیار موثر باشد لذا وزن هر استاد و دانشجو به داشتن علم و دانش فرد است و هر اندازه بتوانیم به آگاهی و دانش خود در زمینه های مختلف بویژه مسائل دینی و فرهنگی بیافزاییم سعادتمندتر خواهیم شد.



وی بیان کرد: جلسات و کلاسهای این طرح باید همراه با طرح سوال و چالش باشد تا به نتیجه خوب برسد و شرکت کنندگان جلسه باید از اساتید، پیرامون مباحث مطرح شده دلیل و استدلال بخواهند و اگر این رویه حاکم باشد مطمئاً با نتیجه مطلوب روبرو خواهند بود و از آنجا که در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول خدمت هستیم باید بتوانیم حال و هوای اسلامی بودن را در آن بیشتر نمایان کنیم و اجرای این گونه برنامه ها می تواند ما را در این مسیر یاری کند.



حجت الاسلام حیدری در پایان گفت: امروز بین استادان و دانشجویان حلقه هایی ایجاد شده است و مباحث مطرح شده در ضیافت اندیشه ها می تواند بحث اصلی آن حلقه ها باشد تا به معرفت افزایی تبدیل شود.



در پایان مراسم حجت الاسلام شعبانی مسئول برگزاری طرح ضیافت اندیشه واحد تاکستان با ارائه گزارشی از نحوه برگزاری این طرح اظهارداشت: طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در دو بخش آموزش و فرهنگی از تاریخ 26 خرداد لغایت 15 تیرماه 92 با حضور 220 نفر از دانشجویان خواهر و برادر با موضوعات انقلاب اسلامی، اخلاق اسلامی و تفسیر قرآن، کارگاه نقد وهابیت، فلسفه احکام، کرسی های آزاد اندیشی، پاتوق های فرهنگی و اردوهای سیاحتی برگزار شد.



وی افز.د: دانشجویان در این دوره علاوه بر گذراندن 4 واحد درس عمومی معارف اسلامی از برنامه های فرهنگی و فوق برنامه نیز بهره مند شدند.



شعبانی در پایان به برگزاری طرح ضیافت ویژه استادان عضو هیئت علمی واحد اشاره و گفت: همزمان با برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی، 27 نفر از استادان هیئت علمی واحد با حضور در این طرح و پرداختن به موضوعات اندیشه های سیاسی انقلاب و معرفت شناسی اسلامی در راستای ارتقا سطح نگرش و معلومات دینی و فرهنگی خود تلاش کردند.



در مراسم اختتامیه به شرکت کنندگان و برندگان مسابقات طرح شده در طول دوره جوایزی اهدا شد.



