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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۳

میری اعلام کرد:

دو مدرسه تخصصی قرآنی در جویبار فعالیت می کند

دو مدرسه تخصصی قرآنی در جویبار فعالیت می کند

جویبار - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش جویبار گفت: دو مدرسه تخصصی قرآنی در جویبار فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمدعلي ميري عصر دوشنبه در دیدار با امام جمعه جویبار اظهار کرد: در اين شهرستان دو مدرسه تخصصي قرآني در مقطع ابتدايي فعالیت می کنند.

وي با اشاره به اينكه 9 نفر از دانش آموزان شهرستان در رشته هاي مختلف قرآني در سطح استان رتبه كسب كردند، گفت: از اين تعداد دو نفر در رشته حفظ و قرائت رتبه نخست استاني را كسب کردند.

امام جمعه جویبار از مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت استان خواست تا نسبت به افزایش تعداد مدارس قرآنی در شهرستان اقدام کنند.

حجت الاسلام حسن قلی پور افزود: اين ماه، ماه نزول قرآن و ماه ضيافت الله بوده و همه ما بايد از فيوضات اين ماه بهره مند شويم و آنهايي كه مي خواهند در اين راه گام بردارند بايد تهذيب نفس داشته باشند.

وی گفت: وزير آموزش و پرورش كار بسيار خوبي كه همان داير کردن مدارس قرآني بوده انجام داده و اين از نكات برجسته عملكرد وی است.

قلی پور افزود: بايد بهترين معلمان در اين مدارس جذب شوند تا خانواده ها مشتاق به ثبت نام فرزندان شان در اين مدارس باشند.

جویبار در مرکز مازندران واقع است.

کد مطلب 2102373

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