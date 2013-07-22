کشف یک تن هیزم قاچاق در بهمئی/ قاچاق هیزم برای تولید ذغال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد حسن جعفری نژاد بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان هیزم قاچاق روز گذشته در منطقه جنگلی تنگ ماغر بهمئی کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: ماموران یگان امداد شهرستان بهمئی یک دستگاه وانت نیسان حامل این هیزم قاچاق را توقیف کردند.

جعفری نژاد اظهار داشت: فرد دستگیر شده با تخریب جنگل و قطع شاخه ها، قصد تولید ذغال برای فروش را داشت که توسط ماموران یگان امداد شهرستان بهمئی دستگیر شد.

وی افزود: این قاچاقچیان به صورت تیمی به مناطق مختلف طبیعت استان کهگیلویه وبویراحمد می روند و دست به قطع گسترده درختان برای تهیه ذغال می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی این میزان هیزم از جنگلهای ماغر بهمئی قاچاق می شود که چندی پیش بیش از 30هکتار از جنگلهای این منطقه در آتش سوخت.

با این حال قاچاق چوب و هیزم در این جنگلها می تواند با آن آتش سوزی گسترده در ارتباط باشد.

کهگیلویه و بویراحمد با یک درصد مساحت کشور پس از استانهای شمالی بیشترین سرانه جنگل را در کشور داراست.

جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد هشت درصد سهم جنگلهای کشور و 20 درصد از جنگلهای حوزه زاگرس را به خود اختصاص می دهند. بر این اساس سرانه جنگل در دنیا هشت دهم، در ایران دو دهم و در این استان 1.7 دهم هکتار است که می توان گفت سرانه جنگل در کهگیلویه و بویراحمد 8.5 برابر کشور و 2.1 برابر دنیا است.

با این حال سالانه بخش زیادی از جنگلهای این استان به دلایل مختلف تخریب می شود.