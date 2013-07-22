آموزش و پرورش اسلامی مبتنی بر عصر دانایی برای دانش آموزان ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدي عصر دوشنبه در گردهمايي مدرسان كتب جديد التاليف پايه هاي سوم و هفتم در ارتباط با آموزش و بهسازي سرمايه هاي انساني گفت: آموزش عبارت است از انجام عملياتي كه منجر به ايجاد و ارتقاي دانش، مهارت و رفتار هاي مطلوب در نيرو هاي انساني مي شود و استعداد هاي بالقوه آنان را شكوفا مي کند.

وی افزود: همه كاركنان نياز به آموزش هاي هدفدار و مداومي دارند كه بتواند آنان را براي انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي آينده آماده کند. لذا آموزش هاي صحيح ،موجب ايجاد هماهنگي در فعاليت ها و افزايش كيفي و كمي آموزش مي شود.

موحدی گفت: با پيدايش فناوري هاي جديد در عصري كه به دوران طلايي اطلاعات معروف شده و ارتباطات به ياري ابزارهاي جديد، شكل تازه اي به خود گرفته و از اين پس، روش هاي سنتي ، كارآمد، پاسخگو و اثر بخش نخواهد بود.

معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: بايد باور كنيم كه آموزش و پرورش معنا و مفهوم ديگري پيدا كرده و ارتباطات جهاني كه در پرتو فناوري هاي جديد شكل گرفته، منابع مختلف دانش براي افراد را فراهم ساخته و بدين ترتيب يادگيري از كلاس درس و مدرسه و خانواده خارج شده است.

وي افزود: تاثير و نقش بهره گيري از فن آوري هاي نوين به كلاس ها هنگامي خود را نشان خواهد داد كه معلمان شيوه هاي نوين تدريس را بپذيرند و اجرا كنند.

اين گردهمايي با حضور 64 مدرس كتب سوم ابتدايي در 5 گروه درسي رياضي، علوم تجربي، زبان و ادبيات فارسي، مطالعات اجتماعي، فرهنگ و هنر در باشگاه فرهنگيان ساري برگزار شد.