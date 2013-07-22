دولت های نهم و دهم در زمینه توجه به مناطق محروم سرآمد دولت هاي گذشته بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از بیمارستان 32 تختخوابی سربیشه اظهارکرد: گاز رسانی به استان خراسان جنوبی از افتخارات دولت نهم و دهم است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمزه استان های نوپای کشور است، ادامه داد: با تلاش دولت و مسئولان خراسان جنوبی کارهای بسیار عظیمی در این استان به انجام رسیده است ولی همچنان نیاز به کار و تلاش بیشتر برای رفع محرومیت از چهره این استان است.

وی گفت: توجه به مناطق محروم از كارهاي اساسي و بسيار مهم دولت نهم و دهم بوده است و اقدامات بسيار خوبي نيز در اين زمينه صورت گرفته بطوري كه در این مورد دولت های نهم و دهم سرآمد دولت هاي گذشته بوده است.

وی از آغاز عملیات گاز رسانی به شهرستان نهبندان در دولت دهم خبر داد و افزود: در حال حاضر مسیر گازرسانی مشخص شده است و در مرحله مناقصه با پیمانکار هستیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای گاز رسانی به استان خراسان جنوبی به ازای هر نفر 60 میلیون ریال هزینه کرده است، افزود: این سرانه در سایر استانهای کشور 20 میلیون ریال بوده است.

رحیمی بیان داشت: دولت نهم و دهم در راستای محرومیت زدایی خراسان جنوبی گامهای موثری برداشته که امید است در دولت یازدهم این محرومیت به طور کامل از چهره این استان برداشته شود.