برخورد جدی با سازندگان غیرمجاز در اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر دوشنبه در دومین جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان قائم شهر، از حمایت تمامی بخش های مرتبط با بخش کشاورزی برای تضمین امنیت غذایی و برخورد قاطعانه با اشخاصی که اراضی زراعی و باغی را برای رسیدن به مطامع خود مورد تخریب قرار داده و تولید پایدار، اشتغالزایی مولد جامعه بهره برداران و امنیت غذایی جامعه را به مخاطره می اندازد، خبر داد.

وی افزود: در سال زراعی جاری، با مدیریت صحیح هیچگونه اعتراضی در خصوص نحوه توزیع سوخت و توزیع نهاده های کشاورزی از سوی بهره برداران به این فرمانداری واصل نشده است.

فرماندار قائم شهر اظهار امیدواری کردد: با پایداری تولید و تولید پایدار بخش کشاورزی و کاهش هزینه تولید، در جهت پیشرفت روز افزون بخش کشاورزی گام های موثری برداشته شود.

ایجاد امنیت شغلی برای بهره برداران

علی درویش نیا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر با اشاره به ایجاد امنیت شغلی برای بهره برداران اظهار داشت: برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با افرادی که امنیت غذایی جامعه را به مخاطره می اندازد با حمایت مسئولان سازمانی و شهرستانی برخورد قاطعانه به عمل آمده و این موضوع همچنان در جهت حفظ اراضی کشاورزی و در راستای تضمین امنیت غذایی و اشتغالزایی مولد و تولید پایدار ادامه خواهد داشت.

وی از تجلیل تولید کننده برتر ملی این شهرستان به نام کاظم باقری از سوی مسئولان در هفته جهاد کشاورزی امسال با تولید بیش از 13 تن شلتوک برنج در هکتار خبر داد.

شاکری، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قائم شهر، از برگزاری 5 دوره آموزشی تب سه روزه گاوی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در سطح مراکز جهاد کشاورزی و شرکت تعاونی دامداران این شهرستان خبر داد.

قائم شهر دومین شهر پرتراکم کشور است.