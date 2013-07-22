زیباسازی محلات جنوب ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رادنیا عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ده ماه اخير به اندازه تمام سالهاي گذشته براي عمران اين مناطق كار شده است.

وی افزود: علاوه بر عمران و آبادي اين مناطق، شهردار ساری به شدت دنبال زيباسازي آن هستند. براي همين هر طرحي كه در بلوار پاسداران، آزادي و طالقاني انجام مي دهند در بلوار كشاورز انجام مي شود.

رادنيا درباره نصب مانع براي جلوگيري از تردد موتور سواران از بین بلوار كشاورز افزود: شهردار ساری زمانی اين موانع را ديدند به شدت ناراحت شده و دستور داده این طرح بايد در بلوارهاي ديگر شهر اجرا شود تا ساكنان اين منطقه فكر نكنند به آنها اهانت شده است.

شهردار منطقه سه ساري از استقبال گسترده و وسيع مردم اين منطقه از خدمات ارائه شده تقدیر کرد و افزود : به دليل این خدمات شهردار ساری از محبوبيت بالايي در بین اين مردم برخوردار هستند.

منطقه جنوب شهر ساری، یک سوم جمعیت این شهر را در خود جای داده است.