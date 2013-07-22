معابر عمومی ساری برای معلولان مناسب سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری عصر دوشنبه در جلسه شورای ادرای شهرداری ساری افزود: يكي از نقدهاي بر حق معلولان نه تنها در ساري كه در تمامي شهرهاي كشور، عدم توجه به مشكلات آنها براي تردد در سطح شهرها است.

وی با اشاره به اينكه بايد براي مشاركت اجتماعي معلولان بسترسازي شود گفت: جدي ترين سدي كه در برابر اين مشاركت وجود دارد معضل تردد آنها در سطح شهر بوده كه اميدواريم در آينده اي نه چندان دور تمام معابر ساري براي آمد و شد اين عزيزان از امكانات كافي برخوردار شود.

شهردار ساری افزود: اين امر با سرعت در حال انجام بوده تا جايي كه در حال حاضر معابر عمومي خيابان رودكي، بلوار آزادي، بلوار امام رضا و بلوار خزر همكاران پرتلاش در شهرداري ساري و سازمان عمران در حال بازسازي پياده روها و جداول خيابانها هستند.

عبوري با انتقاد ار توقف خودروها در پياده روها ضمن دعوت از شهروندان براي پرهيز از اين اقدام یادآور شد: بازسازي پياده روها هزينه سنگيني براي شهرداري و در حقيقت براي شهروندان در بر دارد.

وی افزود: انتظار داريم شهروندان براي نگهداري شرايط مناسبي كه ايجاد مي شود همكاري بيشتري نشان دهند و توقف اتومبيل در پياده روها براي عابرين پياده مشكلاتي ایجاد نکند.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.