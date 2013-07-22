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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۵

کاظمی:

2492 نفر تحت پوشش سوادآموزی طرح لبیک قزوین قرار می گیرند

2492 نفر تحت پوشش سوادآموزی طرح لبیک قزوین قرار می گیرند

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس اداره نهضت سوادآموزی ناحیه یک آموزش و پرورش قزوین گفت: با اجرای طرح لبیک زمینه سوادآموزی دو هزار و 492 نفر در مناطق مختلف استان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه توجیهی معلمان نهضت سواد آموزی ناحیه یک آموزش و پرورش قزوین روز دوشنبه در سالن اجتماعات مجتمع رسالت برگزار شد.

در این جلسه ناصر کاظمی رئیس اداره نهضت سوادآموزی ناحیه یک آموزش و پرورش گفت: سهمیه سوادآموزی این ناحیه یک هزار و 627 نفر در سال جاری است که باید تحت پوشش آموزش سواد قرار گیرند.

وی افزود: در جلسه با ائمه جمعه و جماعات و مدیران دستگاهای ذیربط تلاش می کنیم تا هیچ سوادآموزی از تحصیل بازنماند و با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم اهداف پیش بینی شده محقق شود.

کاظمی بیان کرد: در دوره تحکیم باید 531 نفر و دوره انتقال هم 334 نفر تحت تعیلم قرار گیرند و در مجموع دو هزار و 492 نفر تاکنون در طرح ثبت نام کرده اند و متولدین سالهای 1343 و به بالا مشمول طرح هستند.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی ناحیه یک آموزش و پرورش تصریح کرد: در دوره تحکیم 200 ساعت دوره آموزشی و 70 ساعت کلاس حضوری پیش بینی شده که در هفته دو روز و در دوره انتقال 800 ساعت آموزش برای 334 نفر پیش بینی کرده ایم که سوادآموزان تا پایان مهرماه فرصت دارند برای ثبت نام مراجعه کنند.

کاظمی تصریح کرد: با برگزاری جلسه توجیهی برای معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و مجتمع های شهری و روستایی اجرای طرح لبیک با اهداف تعیین شده اجرا می شود.

در ادامه مالک اسکندری کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد ناحیه یک آموزش و پرورش قزوین در خصوص اهمیت ارزیابی عملکرد همکاران، تکمیل فرم های ارزیابی، نحوه امتیاز دهیی به معلمان مطالبی بیان کرد.

کد مطلب 2102401

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