ايران مقابل عراق به تساوي دست يافت//نونهالان ايران فردا به مصاف فلسطين مي روند

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه نخستين دوره مسابقات فوتبال نونهالان غرب آسيا ،عصر امروزتيم هاي ايران و عراق در ورزشگاه شريعتي شهركرج به ميدان رفتند كه اين ديدار در پايان 90 تلاش با تساوي بدون گل به پايان رسيد .

براساس اين گزارش در اين ديداركه به قضاوت "عبدالرحمان دلاور" ازكشوربحرين برگزار شد ، تيم نونهالان ايران با تركيب صوفيان، هوشيا، قزويني، شيروند، اصغري، خيري، اصفهاني، محمدي، قلي زاد، عموري وعزيزي به ميدان رفت وعليرغم ارائه نمايشي قابل قبول و بدست آوردن فرصت هاي مناسب گلزني، مقابل نونهالان عراق متوقف شد .

در اين ديدارتيم نونهالان كشورمان با پيراهن سفيد درمقابل تيم يكدست سبزپوش عراق به ميدان رفت و تنها بدليل كم تجربگي و شتابزدگي در زدن ضربات آخر از كسب پيروزي در اين ديداربازماند .

دراين ديدار شيروند تنها بازيكن اخطاري كشورمان بود ، ضمن اينكه كريم انصاريفرد و احسان صافي نيز به عنوان بازيكن ذخيره در نيمه دوم اين ديداردر تركيب تيم ملي به ميدان رفتند . تيم كشورمان فردا و در دومين ديدارخود به مصاف تيم فلسطين ديگرتيم گروه اول خواهد رفت . فلسطين درنخستين ديدار خود مقابل عراق تن به شكست سنگين 8 بر صفر داده است و تيم ايران در صورت پيروزي پرگل مقابل اين تيم به عنوان تيم اول راهي مرحله بعد اين رقابتها خواهد شد .

گفتني است رقابتهاي فوتبال نونهالان غرب آسيا از روز گذشته در شهر كرج آغاز شده و طي آن شش تيم از غرب آسيا شامل: ايران، عراق، فلسطين درگروه اول و تيم هاي سوريه ، لبنان و اردن در گروه دوم با يكديگررقابت دارند .