حاجم الحسني : تدوين قانون اساسي عراق تا ماه آينده به پايان مي رسد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، حاجم الحسني رييس مجمع ملي عراق گفت پس ازآنكه شش كميته فرعي در كميسيون تدوين قانون اساسي پيش نويس فرعي را دريافت كردند ، تدوين قانون اساسي تا پايان ماه جاري درعراق به پايان مي رسد.

رييس مجمع ملي عراق همچنين اظهار داشت مجمع ملي درمورد اين پيش نويس به بحث و تبادل نظر مي پردازند و پس ازآن اعلام تدوين نهايي قانون اساسي تا نيمه ماه آينده صورت مي پذيرد. وي درعين حال تمديد مدت زمان براي تدوين قانون اساسي را رد كرد.

رييس مجمع ملي عراق درادامه اظهارات خود اعلام كرد ما متعهد هستيم تا تدوين قانون اساسي را درموعد مقررآن يعني تا روز 15 آگوست ( 24 مرداد ماه ) به پايان برسانيم و پس از آن ، اين قانون به همه پرسي گذارده مي شود وسپس مشخص مي شود كه آيا ملت عراق خواهان اين قانون است يا خير؟

اين درحالي است كه جلال طالباني رييس جمهوري عراق نيز اعلام كرد درخواست هاي اهل تسنن را در مورد قانون اساسي بررسي و تدابيري را اتخاذ خواهد كرد كه طي آن ، آنان راضي و خشنود شوند و درروند تدوين قانون اساسي مشاركت داشته باشند.

وي همچنين تاكيد كرد تدوين قانون اساسي عراق بدون شركت تمامي طيف ها و جريان ها ممكن نيست.

شايان ذكر است بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي، پيش نويس قانون اساسي دايمي بايد تا 15 آگوست(24 مرداد) تهيه شودو تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر) نيز يك همه پرسي را براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شود.

اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.

در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر(24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود.

