تاريخ قرعه كشي مسابقات رده هاي مختلف فوتبال تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دررقابتهاي فصل جديد فوتبال باشگاههاي تهران جمعا 170تيم حضورخواهند داشت كه مي بايست نماينده تام الاختيار اين تيم ها در روزهاي مربوطه درهيات فوتبال استان تهران واقع درمجموعه ورزشي شهيد شيرودي حضور يابد تا ازجزئيات برگزاري، نحوه صعود و سقوط تيم ها و سايرموارد آئين نامه اين بازيها درمراسم قرعه كشي آگاهي بايد.

گفتني است رقابتهاي نونهالان ، با نام وياد گراميداشت حاج اصغرتهراني، نوجوانان شهيد محمد حسين فهميده، جوانان شهيد مهدي رضايي مجد، اميدها يادبود يادگارحضرت امام (ره) و دسته دوم بزرگسالان با ياد مرحوم اميرعراقي برگزارخواهد شد. تاريخ مراسم قرعه كشي مسابقات رده هاي مختلف فوتبال استان تهران به شرح زير است :

1- مسابقات نونهالان شنبه 8/5/84

2- مسابقات نوجوانان يكشنبه 9/5/84

3- مسابقات جوانان دوشنبه 10/5/84

4- مسابقات اميدها سه شنبه 11/5/84

5- مسابقات دسته دوم بزرگسالان چهارشنبه 12/5/84

لازم به ذكر است مراسم قرعه كشي تمامي رده هاي سني راس ساعت 17 در محل هيات فوتبال استان تهران انجام خواهد شد.