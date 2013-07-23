"علی محمود محمدشمیس" مهمان همدانی ها می شود/ برگزاری 11 محفل انس با حضور قاری مصری

حجت الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: برگزاری محافل انس با قرآن امری شایان توجه در راستای ترویج جمع خوانی این کتاب مقدس است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن کریم نیز از دیگر برنامه های اجرایی اوقاف همدان در ماه رمضان است، حضور در محافل قرآنی را موجب ترویج فرهنگ قرآن خوانی در جامعه دانست و بر لزوم استمرار آن در همه ایام سال تاکید کرد.

وی بیان داشت: با توجه به برپایی محافل قرآنی در ساعات مشخص در بقاع متبرکه و در جوار امامزادگان همدان با حضور همه اقشار مختلف جامعه، روزانه بیش از سه هزار نفر در این مراسم شرکت می کنند.

صالحی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اداره کل اوقاف استان همدان ترویج فرهنگ ثقلین است، ابراز داشت: برگزاری محافل انس با قرآن و همچنین ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن از جمله برنامه هایی است که در ایام ماه مبارک رمضان در جوار بقاع متبرکه و امامزاده های استان همدان اجرا می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به حضور قاریان برجسته و مطرح مصری در محافل انس سال های گذشته گفت: این مهم از سوی مردم همدان با استقبال مواجه شد که از این منظر شایان توجه است.

وی بیان داشت: با توجه به استقبال مردمی از حضور قاریان مصری در محافل انس با قرآن این امر در سال جاری نیز مورد توجه قرار گرفت.

صالحی گفت: در رمضان امسال "علی محمودمحمدشمیس" قاری برجسته و ممتاز مصری در محافل انس با قرآن همدان حضور خواهد یافت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان افزود: حضور این قاری برجسته در روزهای نوزدهم، بیستم و بیست و یکم ماه رمضان است.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: این قاری مطرح مصری 11 قرائت در همدان را در برنامه کاری خود دارد.