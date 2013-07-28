40درصد از درمانهای پزشکی در اصفهان غیرضروری است/لزوم حذف تقاضای القایی از بهداشت و درمان

سعید کریمی یکی از دلایل مشکلات موجود در بیمارستان های استان را عدم به کار گیری مدیران بهداشتی دانست در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی مشکلات موجود در نحوه مدریت بیمارستان ها استان پرداخت.

سابقه علم مدیریت پزشکی در ایران از چه زمانی است؟

تربیت دانشجو در این رشته به حدود 35 سال پیش باز می گردد، در ابتدا پذیرش دانشجو تنها در مقطع فوق لیسانس بود چند سال بعد دوره کارشناسی ایجاد شد و در حال حاضر از دوه لیسانس تا دکترا پذیرش دانشجو در رشته مدیریت خدمات بهداست و درمان انجام می شود. سال ها تریبت نیروی انسانی متخصص در این رشته سبب شده تا در حال حاضر از نظر نیروی انسانی متخصص در وضعیت مناسبی قرار داشته باشیم.

شما معتقدید از نظر نیروی انسانی متخصص در وضعیت خوبی قرار داریم پس چرا بیشتر بیمارستان ها همچنان توسط پزشکان متخصص اداره می شود و نه فارغ التحصیلان رشته مدیریت خدمات بهداشتی؟

این موضوع به دیدگاه سنتی و بعضا غلط مدیران ارشد بر می گردد. سال ها است که بیمارستان ها توسط پزشکان اداره می شود و تغییر این دیدگاه که برای مدیریت یک بیمارستان باید از افرادی با دانش و تخصص لازم بهره برد بسیار دشوار است. البته نگاه مسولین بهداشتی کشور هم همچنان یک نگاه سنتی است در حال حاضر در یک نگاه کلی به سیستم بهداشت و درمان متوجه می‌شویم که مسئولیت بخش عمده حوزه سلامت به دست پزشکان است و کمتر از متخصصان رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان برای پست‌های مدیریت بیمارستان‌ها استفاده می شود.در سطح کشور یک تا دو نفر از متخصصان مدیریت خدمات بهداشت هستند که مدیریت بیمارستان ها را بر عهده دارد و مابقی به عنوان کارشناس در بیمارستان مشغول به کارهستند.در واقع سیستم بهداشت ازعلم این افراد در برخی مواقع سوء استفاده می کند، یعنی مدیران بیمارستان‌ها با استخدام این افراد در جایگاه کارشناس ضمن استفاده از علم مدیریتشان از سپردن کار مدیریت به آنها خودداری کرده و در برخی مواقع تصمیم‌های مدیریتی متخصصان این رشته را به اسم خودشان تمام می‌کنند.

با توجه به اینکه علم یک پزشک مربوط به درمان بیماری ها است، آیا سپردن مدیریت یک بیمارستان به پزشکان با وجود نیروی متخصص سبب آسیب به سیستم بهداشت نمی شود؟

قطعا همین گونه است مدیریت یک علم خاص است با ویژگی های خاص خودش و کاملا متفاوت از علم پزشکی و درمان است .شاید پزشکان بتوانند بر اثر تجربه از عهده مدیریت بیمارستان در برخی از بخش‌ها برآیند اما تخصص مدیریت را ندارند. این دید که چون پزشکان درمان گرند پس مدیران خوبی برای اداره بیمارستان‌ها هستند را هیچ گاه نمی‌توان پذیرفت. پزشکان متخصص در حوزه مدیریت تخصص خاصی ندارد مگر مواردی که بر حسب تجربه کسب کرده اند.

بیمارستان‌ها امروزه با مشکلات متعددی روبرو هستند از جمله عمده‌ترین آن کسری بودجه، فکر می‌کنید آیا این مسئله به دلیل نبود متخصصان مدیریت خدمات بهداشت و درمان در بیمارستان‌ها است؟

به طور قطع همینطور است. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های عمده مدیریت پزشکی اقتصاد سلامت است با قاطعیت می‌گویم که یک لیسانسه رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان نسبت به یک پزشک به مسائل فنی بیمارستان آشنایی و آگاهی بیشتری دارد .فارغ التحصیلان رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان با علم به نحوه مدیریت پزشکی به راحتی می‌دانند چگونه باید عمل کنند تا بیمارستان‌ها با کسری بودجه مواجه نشوند.

در حال حاضر بیمارستان‌ها به دست چه گروهی از پزشکان اداره و مدیریت می‌شود؟

پزشکان متخصص اکثرا مدیریت بیمارستان ها را بر عهده دارند. در شهرستان ها پزشکان عمومی به عنوان مدیر فعالیت می کنند و در مواردی مشاهده می کنیم که پرستار و یا کارشناس رادیولوژی مسئول بیمارستان و یا رئیس شکبه بهداشت و درمان است.

در حال حاضر چند درصد از بیمارستان های استان اصفهان توسط فارغ التحصیلان رشته مدیریت اداره می شود ؟

بر اساس اطلاعات دقیقی که از نحوه مدیریت بیمارستان‌ها در اصفهان دارم کمتر از 10 درصد بیمارستان های استان توسط متخصصان مدیریت اداره می شود .

مدیریت بیمارستان ها در سایر کشور ها چگونه است ؟

در کشورهای پیشرفته عنوانی به نام رئیس بیمارستان وجود ندارد و بیمارستان‌ها به سبک هیئت امنایی اداره می‌شوند که رئیس این هیئت امنا تحصیلکرده رشته مدیریت خدمات بهداشت ودرمان است و حتی بالاترین سطح مدیریت سلامت این کشورها که در راس آن وزارت بهداشت ودرمان است از متخصصان این رشته هستند.

آیا تا کنون در خصوص مشکلات موجود به دلیل استفاده نکردن از متخصصان علم مدیریت در بیمارستان با مسئولین مربوطه صحبت کرده اید؟

در این خصوص جلسات متعددی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشتیم با وجودی که در معدود مواردی توانستیم که یک یا دو نفر از متخصصان رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان را بر سر پست اصلی خود قرار دهیم اما این مشکل همچنان باقی است و تاکنون دلیل قانع کننده‌ای در این ارتباط از سوی رئیس دانشگاه دریافت نکرده‌ایم .

تاکنون به دلیل استفاده نکردن از توان مدیریتی مدیران خدمات بهداشت و درمان به منظور اداره بیمارستان‌ها چه آسیب‌هایی به حوزه سلامت وارد شده است؟

عدم استفاده از نیروهای متخصص مدیریت خدمات بهداشت و درمان در جایگاه مدیریت بیمارستان‌ها ضربه سنگینی بر حوزه سلامت وارد ساخته است. به طوری که به دلیل نبود مدیریت علمی در بیمارستان‌ها شاهد چالش‌های عمده در عرصه اقتصاد سلامت هستیم که عمده‌ترین دلیل مشکلات اقتصادی در عرصه بهداشت و درمان به دلیل رواج تقاضاهای القایی است. تقاضاهایی که بیمار نیاز ندارد و کادر پزشکی به غلط بیمار را به آن سمت هدایت می‌کند.سه دلیل عمده‌ای که سبب رواج تقاضاهای القایی در سیستم بهداشت و درمان شده به دلیل اشتباهات پزشکی، پائین بودن سطح سواد پزشک معالج و در حالت سوم سوء استفاده مالی از بیمار است.

تقاضای القایی بیشتر در چه بخش های از بهداشت و درمان انجام می‌گیرد؟

بیشتر رادیوگرافی‌ها، آزمایشات، ام ار ای و سی تی اسکن ها که هر کدام بار مالی زیادی را برای بیمار دارد و بعضا غیرضروری است، جز تقاضاهای القایی است که پزشک بر بیمار تحمیل می‌کند و همین تقاضاها سبب القا 40 درصد از درمان‌های غیرضروری بربیماران شود.

آیا این تفکر که چون پزشک نسبت به درمان بیماری‌ها دانش دارد پس می تواند بیمارستان را هم مدیریت کند تفکر درستی است ؟

شاید پزشکان بتوانند بر اثر تجربه از عهده مدیریت بیمارستان در برخی از بخش‌ها برآیند، اما تخصص مدیریت بیمارستان‌ها را ندارند. این دید که چون پزشکان درمان گرند پس مدیران خوبی برای اداره بیمارستان‌ها هستند را هیچ گاه نمی‌توان پذیرفت.

بیمارستان‌ها امروزه با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند و از جمله عمده‌ترین آنها کسری بودجه است فکر می‌کنید این مسئله به دلیل نبود متخصصان مدیریت خدمات بهداشت و درمان در بیمارستان‌ها است؟

به طور قطع همینطور است. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های عمده مدیریت پزشکی اقتصاد سلامت است با قاطعیت می‌گویم که یک لیسانسه رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان نسبت به یک پزشک بهتر می تواند فعالیت کند.

در حال حاضر مدیریت بیمارستان‌ها به دست چه گروهی از پزشکان اداره می‌شود؟

اکثر مدیران بیمارستان‌ها از پزشکان متخصص است در شهرستان ها پزشکان عمومی مشغول به کار اند در مواردی مشاهده شده که پرستار و یا کارشناس رادیولوژی هم مدیریت می کند.

چند درصد از بیمارستان های استان توسط مدیران خدمات بهداشتی اداره و مدیریت می شود؟

به طور کلی نگاه علمی به نحوه اداره بیمارستان‌ها در سیستم بهداشت و درمان وجود ندارد و بر اساس اطلاعات دقیقی که از نحوه مدیریت بیمارستان‌ها در اصفهان دارم مدیران علمی در این بخش به کمتر از 10 درصد می‌رسند.

اکنون به دلیل استفاده نکردن از توان مدیریتی مدیران خدمات بهداشت و درمان به منظور اداره بیمارستان‌ها چه آسیب‌هایی به حوزه سلامت وارد شده است؟

عدم استفاده از نیروهای متخصص مدیریت خدمات بهداشت و درمان در جایگاه مدیریت بیمارستان‌ها ضربه سنگینی بر حوزه سلامت وارد ساخته است. به طوری که به دلیل نبود مدیریت علمی در بیمارستان‌ها شاهد چالش‌های عمده در عرصه اقتصاد سلامت شدیم که عمده‌ترین دلیل مشکلات اقتصادی در عرصه بهداشت و درمان به دلیل رواج تقاضاهای القایی است تقاضاهایی که بیمار نیاز ندارد و کادر پزشکی به غلط بیمار را به آن سمت هدایت می‌کند.سه دلیل عمده‌ای که سبب رواج تقاضاهای القایی در سیستم بهداشت و درمان شده به خاطر اشتباه پزشکی، پائین بودن سطح سواد پزشک معالج و در حالت سوم سوء استفاده مالی از بیمار است.

تقاضای القایی بیشتر در چه حیطه از بهداشت و درمان انجام می‌گیرد؟

بیشتر رادیوگرافی‌ها، آزمایشات، ام ار ای و سی تی اسکن ها که هر کدام بار مالی زیادی را بر بیمار وارد می‌سازد، غیرضروری است تقاضاهای که پزشک بر بیمار تحمیل می‌کند و همین تقاضاها سبب القا 40 درصد از درمان‌های غیرضروری بر بیماران می شود.

گفتگو: عاطفه قلع ریز