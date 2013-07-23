شایسته ایرانی کارگردان این نمایشنامهخوانی در اینباره به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "بعد از هرگز" نوشته هاله مشتاقینیا است که پیش از این در جشنواره تئاتر بانوان توسط رویا بختیاری اجرا شده بود. من در آن اجرا به عنوان بازیگر حضور داشتم. در اجرای این نمایشنامهخوانی که قرار است 12 مرداد ماه در فرهنگسرای ارسباران خوانش شود خودم همان نقشی را که قبلا بازی می کردم و عفت نام داشت، خوانش می کنم.
وی درباه بازیگران این نمایشنامهخوانی گفت: این نمایشنامه درباره اتفاقاتی است که در یک آرایشگاه زنانه می افتد. مشتاقینیا متن را نسبت به سالهای گذشته بازنویسی کرده است و نمایشنامه اکنون با حال و هوای جامعه و آرایشگاه های امروزی زنانه مطابقت بیشتری دارد. سه کاراکتر اصلی که یکی مدیر آرایشگاه است و بقیه کارکنان آن جا هستند به همراه سه مشتری که وارد آن فضا میشوند کاراکترهای نمایش هستند. در واقع ما دغدغه های این 6 زن را در فضای آرایشگاهی زنانه شاهد هستیم.
این کارگردان ادامه داد: لعیا زنگنه، زیبا بروفه، مهشاد مخبری، غزاله جزایری و فهیمه امنزاده دیگر بازیگران این نمایشنامهخوانی هستند. به دلیل اینکه بازیگران این اجرا همگی مشغول کار در پروژههای مختلف هستند هماهنگی با بازیگران کمی مشکل است اما چون این اجرا به نفع بنیاد خیریه برکت است تلاش میکنیم تا در نهایت اجرای خوبی داشته باشیم.
ایرانی که دانش آموخته تئاتر است درباره دیگر فعالیتهایش در زمینه تئاتر عنوان کرد: تجربه کارگردانی من به سالهای دانشجویی باز می گردد. در سالهای 83-84 نمایشهای "بچه" یون فوسه و "عاقبت عشاق سینهچاک" نیل سایمون را کارگردانی کردم. همچنین سالها نیز به عنوان بازیگر در نمایشهای محمد رحمانیان حضور داشتم.
وی درباره حضورش در سینما توضیح داد: بعد از بازی در فیلم سینمایی "آینه های روبرو" پیشنهادهایی برای حضور در سینما داشتم اما ترجیح می دهم فرصتی فراهم شود تا در نقشهای متفاوتی که دوستشان دارم بازی کنم.
شایسته ایرانی بازی در فیلم های سینمایی" آفساید"،" موج سوم"، "آینه های روبرو" و مجموعه تلویزیونی "ستایش"را در کارنامه دارد. "آینه های روبرو" به کارگردانی نگار آذربایجانی چند روزی است که در طرح اذان تا اذان در پردیس های سینمایی ملت و آزادی اکران شده است.
بنیاد خیریه برکت، از جمله مکانهای خیریهای است که برای کمک به نیازمندان، بیماران و زنان سرپرست خانوار اقدام به اجرای نمایشنامهخوانی با حضور کارگردانان و بازیگران مطرح میکند، اقدامی که توانسته تاثیر آثار هنری برای ترغیب مردم برای شرکت در امری خیر را ثابت کند.
نمایشنامهخوانی "بعد از هرگز" 12 مرداد توسط بنیاد خیریه برکت در فرهنگسرای ارسباران اجرا میشود و عواید بدست آمده از فروش نمایش صرف اشتغالزایی بانوان سرپرست خانوار خواهد شد. علاقمندان برای پیش خرید بلیت این نمایش می توانند به سایت تیوال به آدرس www.tiwall.com مراجعه کنند.
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