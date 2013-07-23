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۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

عزیزی به مهر خبر داد:

ضیافت کریم اهل بیت(ع) در نهاوند برگزار می شود/اطعام 1000 نهاوندی

ضیافت کریم اهل بیت(ع) در نهاوند برگزار می شود/اطعام 1000 نهاوندی

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند گفت: 1000 نفر در ضیافت کریم اهل بیت(ع) در نهاوند شرکت می کنند.

حجت الاسلام مرتضی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری جشن میلاد ائمه با توجه به جایگاه و شانیت این بزرگواران از اهمیت بسیاری برخوردار است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند گفت: برگزاری این جشن ها در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه اهمیتی گرانسنگ دارد چرا که بر حرمت مراسم می افزاید.

وی همچنین افزود: در همین راستا روز میلاد امام حسن مجتبی(ع) که نیمه رمضان است مراسم جشن کریم اهل بیت(ع) در شهرستان نهاوند برگزار می شود.

عزیزی گفت: در این راستا مراسم افطاری یک هزار نفر نهاوندی برگزار می شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند بیان داشت: این برنامه یکی از محورهای ضیافت الهی ماه رمضان است.

وی بیان داشت: در این مراسم 1000 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و حمایت از ندانیان و هلال احمر اطعام دهی می شوند.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند در پایان سخنانش نیز گفت: در راستای اجرای نیات واقفان خیراندیش نهاوند، هر شب روزه دارانی که برای اقامه نماز جماعت مغرب به مساجد و امامزادگان و موقوفات میروند افطار داده می شوند.

 

 

کد مطلب 2102654

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