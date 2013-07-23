22 میلیون تومان کالا بین نیازمندان چابکسری توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کشاورز ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: به مناسب ماه مبارک رمضان هفت میلیون تومان کالا به نیازمندان اهدا و در بیست و یکم ماه مبارک رمضان 15 میلیون تومان اقلام خوراکی از قبیل برنج و روغن بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخش چابکسر دارای 32 مسجد است که قبل از ماه مبارک رمضان امنای مساجد دعوت و به آنان تذکراتی در رابطه با برنامه های این ماه داده شد.

امام جمعه چابکسر گفت: در تمامی مساجد جلسات احکام و تفسیر قرآن و شرح نهج البلاغه در شب های ماه میهمانی خدا برنامه ریزی شده است.

وی همچنین افزود: در ماه مبارک رمضان امسال 16 روحانی در مساجد بخش چابکسر به تبلیغات دینی و مذهبی مشغول هستند.

کشاورز در ادامه ماه مبارك رمضان را فرصت مناسبي براي ترويج معنويت در جامعه دانست و یادآورشد: روحانيت از فرصت تبليغي اين ماه به منظور آگاهي بخشي در جامعه بیشتر بهره گيرند.