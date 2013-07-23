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۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

به مناسبت ماه رمضان/

22 میلیون تومان کالا بین نیازمندان چابکسری توزیع می شود

22 میلیون تومان کالا بین نیازمندان چابکسری توزیع می شود

چابکسر – خبرگزاری مهر: امام جمعه چابکسر شهرستان رودسر از توزیع 22 میلیون تومان کالا بین نیازمندان چابکسری به مناسبت ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کشاورز ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران  افزود: به مناسب ماه مبارک رمضان هفت میلیون تومان کالا به نیازمندان اهدا  و در بیست و یکم ماه مبارک رمضان 15 میلیون تومان اقلام خوراکی از قبیل برنج و روغن بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد:  بخش چابکسر دارای 32 مسجد است که قبل از ماه مبارک رمضان امنای مساجد دعوت و به آنان تذکراتی در رابطه با برنامه های این ماه داده شد.

امام جمعه چابکسر گفت: در تمامی مساجد  جلسات احکام و  تفسیر قرآن و شرح نهج البلاغه در شب های ماه میهمانی خدا برنامه ریزی شده است.

وی همچنین افزود:  در ماه مبارک رمضان امسال  16  روحانی در مساجد بخش چابکسر به تبلیغات دینی و مذهبی مشغول هستند.

 کشاورز در ادامه ماه مبارك رمضان را فرصت مناسبي براي ترويج معنويت در جامعه دانست و  یادآورشد: روحانيت از فرصت تبليغي اين ماه به منظور آگاهي بخشي در جامعه بیشتر بهره گيرند.

کد مطلب 2102680

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