سبدغذایی در بین مددجویان بهزیستی شهرستان سامان توزیع شد

صدیقه عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سبد غذایی به ارزش ریالی یک میلیون و 500 هزار ریال در بین خانواده تحت پوشش بهزیستی شهرستان سامان توزیع شده است، اظهار داشت: این تعداد سبد غذایی در بین پنج خانواده توزیع شد.



وی بیان داشت: ارزش ریالی سبد های غذایی توزیع شده در بین مددجویان هفت میلیون و 500 هزار ریال بوده است.



عسگری با بیان اینکه توزیع سبد غذایی در شهر سامان، روستای سوادجان و هوره انجام شده است، اذعان داشت: توزیع کلی سبد غذایی تمامی مددجویان شهرستان سامان در روزهای آینده انجام می شود.



سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سامان با بیان اینکه سبد غذایی در بین اقشار مختلف از قبیل خانواده های معلولین، زنان بی سرپرست، خانواده های که دارای فزندان دو قلو و سه قلو و ایتام توزیع شده است، تصریح کرد: هدف از توزیع سبد غذایی و اجرای این طرح سرکشی به مددجویان، بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و در جریان قرار گرفتن مشکلات مددجویان است.