نزول 13 رتبه اي ريسك اقتصادي در ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، شاخص ريسك فضاي اقتصاد كلان ايران در شش ماه نخست سال 2005 برابر با 6.6 از شاخص كل 10 بوده است و انتظار مي رود تا پايان سال جاري نيز در همين سطح باقي بماند.

براساس اين گزارش، شاخص ريسك فضاي اقتصاد كلان ايران در سال 2005 نسبت به سالهاي 2000 تا 2004 كاهش داشته است و از شاخص 7 در سالهاي گذشته به 6.6 در سال جاري رسيده است.

بر پايه اين گزارش، اكونوميست همچنين رتبه ريسك فضاي اقتصاد كلان ايران در سال 2005 را از ميان 60 كشور مورد بررسي، 57 اعلام كرده است، كه نزولي 13 رتبه اي نسبت به سال هاي گذشته نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد، شاخص ريسك فضاي اقتصاد كلان ايران در سالهاي 2000 تا 2004 از ميان 60 كشور، در رتبه چهل و چهارم جهان قرار داشت.

اين گزارش حاكي است، رتبه ايران از لحاظ شاخص ريسك فضاي اقتصاد كلان در خاورميانه نيز نزولي سه رتبه اي داشته است.

بر اين اساس، در حاليكه ايران از لحاظ ريسك فضاي اقتصاد كلان در فاصله سالهاي 2000 تا 2004 در رتبه چهارم از ميان هفت كشورمورد بررسي منطقه قرار داشت، اما در سال 2005 با نزولي سه رتبه اي به رتبه انتهايي و هفتم رسيده است.

به گزارش مهر، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست ريسك فضاي اقتصاد كلان هر كشور را بر اساس پنج معيار «نرخ تورم»، «نسبت تراز بودجه به توليد ناخالص داخلي»، «نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي»، «بي ثباتي نرخ ارز»، و «نسبت تراز حساب جاري به توليد ناخالص داخلي» مي سنجد.



اكونوميست به هريك از اين معيار ها شاخصي ميان صفر (بدترين حالت) و پنج (بهترين حالت) مي دهد.



در گزارش ياد شده، شاخص تورم ايران در سال 2005 برابر با چهار اعلام شده كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. ميانگين شاخص تورم كشورهاي خاورميانه نيز سه اعلام شده است.

اين گزارش مي افزايد، شاخص نسبت تراز بودجه به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 با كاهشي دو واحدي نسبت به سال 2004 به 2 رسيده است و اين در حالي است كه ميانگين خاورميانه برابر با 3.3 اعلام شده است.

شاخص بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 در بهترين حالت ممكن خود قرار دارد و برابر با 5 از شاخص كل 5 اعلام شده است كه از ميانگين منطقه اي (3.7) بيشتر است. البته شاخص بدهي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2000 تا 2004 نيز 5 بود.

اكونوميست شاخص بي ثباتي نرخ ارز در ايران را از شاخص كل 5، برابر با چهار اعلام كرده است كه از ميانگين خاورميانه (4.6) كمتر است.

بر اساس اين گزارش، شاخص بي ثباتي نرخ ارز ايران در سال جاري ميلادي نسبت به سال 2004 يك واحد بهبود يافته است.

در مقابل، شاخص تراز حساب جاري به توليد ناخالص داخلي ايران نسبت به سال 2004 يك واحد بدتر شده و در حاليكه اين شاخص در سال گذشته برابر با 5 بود امسال به 4 نزول كرده است. همچنين شاخص نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي خاورميانه 4.7 بوده است.

بر اساس اين گزارش، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست علل رتبه پايين ريسك فضاي كلان اقتصادي ايران را بدينگونه بر شمرده است: عدم انسجام سياستهاي اقتصادي ايران، نبود هيچگونه استراتژي منسجم در رابطه با توسعه اقتصادي، عدم تحقق اهداف برنامه هاي پنج ساله، عدم كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و عدم تحقق متنوع سازي اقتصادي، جذب ضعيف سرمايه گذاري هاي خارجي خصوصا در بخش غير نفتي، اقتصاد كماكان دولتي، و روند كند خصوصي سازي.

