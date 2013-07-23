1000 میلیارد فاقد سند نیست بلکه انحراف از برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز شورا و در خصوص بحث مطرح شده در خصوص هزینه های فاقد، دکتر حسین محمد پور زرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مستندات این هزینه ها موجود است و ما آن را به شورا ارائه خواهیم کرد، گفت: اجازه دهیم تفریغ بودجه شهرداری توسط حسابرس شورا که بسیار دقیق و موشکافانه حسابرسی می کند انجام شود ؛ ما نیز به شما قول می دهیم تمامی مستندات را ارائه کنیم و تفریغ بودجه با ارائه تمامی مدارک قبل از اتمام این دوره شورا به پایان رسد.

وی افزود: ما روزه داریم و باید متوجه باشیم که چه چیزی را در حین روزه داری به زبان می آوریم ، باید حرفی بزنیم که مستند و قانونی باشد، اجازه دهیم حسابرس بررسی کند تا ببینیم فاقد است یا نیست .

معاون مالی و اداری شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه شهرداری آماده است و هر زمان که اعلام کنید آن را به شورای شهر ارائه خواهیم کرد .

همچنین مرتضی طلایی دیگر عضو شورا نیز در جریان بررسی هزینه های فاقد با انتقاد از مطرح شدن این موضوع در جلسات شورای شهر به هر شکل ممکن و وجود ابهام در این مساله گفت : برخی در شورای شهر مدعی هستند که فاقد عمل شده و برخی دیگر در شهرداری این قضیه را رد می کنند ، پیشنهاد من این است کمیته ای سه نفره از شورای شهر با زمان بندی حد اکثر دو هفته ای برای بررسی این مساله تعیین شود و تا پایان بررسی دیگر در این خصوص صحبتی به میان نیاید .

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر افزود: برای من به عنوان عضو شورای شهر غیر قابل قبول است که خود را متهم کنم که در انجام وظیفه قانونی ام کوتاهی کردم، ما خودمان هم زیر سوال هستیم و باید معلوم شود که ایا به خاطر کوتاهی ما در شهرداری تخلفی صورت گرفته است یا خیر .

طلایی با بیان این که بعد از پایان بررسی فاقد بودن یا نبودن این هزینه ها در صحن شورا اعلام شود تا اگر این هزینه ها فاقد نیست سفره این بحث جمع شود، گفت: با عرض معذرت این جانب علاقه مند هستم که در این کمیته سه نفره حضور داشته باشم تا این موضوع برای خودم هم روشن شود .

بر این اساس، رسول خادم و حسابرس شورا مهلت 15 روزه برای بررسی این مسئله را ناکافی خواندند.

خادم گفت: اگر تفریغ بودجه ارائه و بررسی شود تکلیف این موضوع نیز مشخص خواهد شد و بهتر است تفریغ بودجه را سریع تر انجام دهیم.

طلایی نیز در این خصوص گفت: با احتساب زمان مورد نیاز تا 5 مرداد به شهرداری مهلت ارائه گزارش تفریغ بودجه را بدهیم و تا پایان مرداد نیز حسابرس آن را بررسی کند و تا پایان بررسی و اعلام نتیجه قطعی در این خصوص دیگر بحثی به میان نیاید.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان این دوره شورای شهر این موضوع باید تعیین تکلیف شود گفت: اگر طبق این زمان بندی و تا پایان این دوره شورا این کار انجام شود همه این حرف ها پایان می یابد ، اما اگر این اتفاق نیفتد خودشان باید پاسخگو باشند و ما اینجا در فضای خلا و ابهام به سر نمی بریم .

در ادامه طلایی با مسئله هزینه های فاقد در همه دستگاههای اجرایی یک رویه خواند و افزود: البته این ایراد نیز به شهرداری وارد است که چرا به موقع وظایف خود را انجام نمی دهد .

علیرضا دبیر دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه یک فوریت اصلاحیه بودجه اسفندماه سال گذشته در شورا به تصویب رسیده است و ما در بررسی های آن ماندیم گفت : اکنون که یک فوریت این اصلاحیه به تصویب رسیده است ما نمی توانیم امروز این هزینه ها را فاقد بنامیم ؛ در هفت سال گذشته نیز روال به همین گونه بوده و اصلاحیه بودجه در همین زمان به شورا ارائه می شده حالا چرا در سال آخر به این موضوع ایراد می گیریم .

عضو هیئت رئیسه شورای شهر خاطر نشان کرد: بررسی را آن روز پیچاندیم تا امروز عنوان هزینه های فاقد را به آن بدهیم ، این در حالی است که شهردار تهران در جلسه ای که در این خصوص برگزار شد عنوان کرد که برخی هزینه ها را از جمله سهمی که دولت در حمل و نقل پرداخت نکرده خودمان با جابه جایی پرداخت می کنیم .

دبیر با استقبال از پیشنهاد طلایی گفت: این پیشنهاد به شرطی که در آن کارشکنی نشود بسیار خوب است تا پایان نتیجه بررسی نیز از عنوان هزینه فاقد استفاده نکنیم .

مهدی چمران نیز با تاکید بر اینکه این مسئله بعد از ارائه تفریغ بودجه روشن خواهد شد و نیازی به تشکیل کمیته نیست، گفت: 1000 میلیارد تومان هزینه شهرداری فاقد سند نیست بلکه این هزینه ها سند دارد اما این اصطلاح غلط در این مورد به کار برده می شود و در واقع بهتر است به جای آن از اصطلاح انحراف از برنامه یاد کنیم .

وی افزود: متاسفانه با این اصطلاح ، فضای بدی ایجاد می شود ، این اصطلاح از سال های گذشته در شهرداری مانده است این هزینه ها اگر سند نداشت جمع نمی شد .

بر اساس این گزارش در پایان این جله مقرر شد تا شهرداری تهران به دلیل تعطیلی سه شنبه آینده گزارش تفریغ را روز دوشنبه به شورای شهر ارائه دهد و حسابرس شورا نیز تا پایان مردادماه تفریغ بودجه را بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کند.