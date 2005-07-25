حاشيه هاي "مهر" از ديدار خداحافظي خرازي با اصحاب رسانه

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر" ، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه و معاونانش ديشب در باشگاه ديپلماتيك وزارت امور خارجه دريكي از مرتفع ترين مناطق شمالي تهران ميزبان خبرنگاران و اصحاب رسانه بودند .



* با وجود فاصله زياد محل ميهماني تا مركز شهر، هنگام ورود سيد كمال خرازي ، سالن مملو از خبرنگاران بود. وي به همراه محافظانش با حضور در كنار ميزهاي پذيرايي با تك تك حاضران سلام و احوالپرسي كرد.

* معاونان ديرياب وزير امور خارجه نيز از آغاز ميهماني در سالن حاضر بودند اما با توجه به پايان دوره مسوليتشان، حضورشان براي خبرنگاران چندان جالب توجه نبود و به لبخندي مودبانه و سلامي كوتاه در برخورد با آنان اكتفا مي شد.

* همسر وزير خارجه تا ساعتي پس از آغاز مراسم در كنار خانم افخم مديركل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه در آستانه ورودي سالن از ميهمانان استقبال مي كرد و به آنان خوش آمد مي گفت، هرچند در آن ساعت كمتر خبرنگاري وي را مي شناخت، وي بعد از صرف شام و گرفتن عكس يادگاري با خانمهاي خبرنگار بار ديگر در كنار در سالن به عنوان ميزبان مراسم از ميهمانان به گرمي تشكر و با آنان خداحافظي كرد. وي كه دبير علوم تجربي است در گفت وگو با خبرنگار "مهر" گفت كه با وزير شدن همسرش هيچ تغييري در زندگي شخصي آنان ايجاد نشد و بعد از پايان اين دوره مسوليت نيز اوضاع به روال سابق خواهد بود. وي گفت : آقاي خرازي معمولا آدم پركاري هستند. سالهاست كه بعد از نماز صبح و ورزش يك ساعته صبحگاهي حدود ساعت 6:30 الي 7 صبح از منزل بيرون مي روند و شبها تا دير وقت كار مي كنند. ما در همان آپارتمان شخصي خودمان كه بعد از انقلاب و بازگشت از آمريكا به ايران آن را خريديم، زندگي مي كنيم .من دبير ساده علوم تجربي هستم و بعد از كار روزانه مثل هميشه در صف نانوايي مي ايستم، خريد مي كنم و به منزل باز مي گردم.



* بعد از سخنراني دكتر سيد كمال خرازي و پاسخ به سوال سه چهار خبرنگار داخلي و خارجي در خصوص سياست خارجي لوح تقديري از طرف همه خبرنگاران رسانه ها ومطبوعات داخلي در حوزه وزارت خارجه به وي اهدا شد.



* متن اين لوح را يكي از خبرنگاران پيشكسوت اين حوزه قرائت كرد. وي بعد از خواندن يك جمله با صداي لرزان، اقرار كرد كه هول شده است، خرازي كه در كنارش ايستاده بود خطاب به خبرنگاران گفت : كف بزنيد.

* هنگام قرائت متن، اشاره به لبخند كمياب وزير در دوران مسووليتش ، خرازي را كه از آغاز ميهماني لبخند به لب داشت ، به خنده انداخت. در بخشي از لوح آمده بود "... سالها در كنار شما بوديم . در اوج و فرود ، در آرامش و التهاب ، در راه منافع ملي و بين المللي ايران عزيرمان ، پاسدار مصالح و مرزهاي خاك وطنمان بوديد ... لبخند را در چهره تان كم ديديم اما آن را دليل نامهربانيتان نيافتيم كه دولتمردان رييس جمهور محبوب به تاسي از آيين مهرورزي ايشان منش و لطف و ادب و مهرباني داشتند و صفاي درون را در عمل نشان دادند."



* خرازي بعد از سخنراني سر ميز پذيرايي نيز با سوالات مكرر خبرنگاران در خصوص سياست خارجي مواجه شد. وي حدود نيم ساعت ديگر نيز صبورانه در ميان ازدحام خبرنگاران رسانه هاي مكتوب و تلويزيوني به سولات آنان پاسخ گفت، وي در خصوص روند پرونده هسته اي ايران ، جايگاه ايران در منطقه ، آزادي سمير جعجع ، وضعيت ديپلماتهاي ربوده شده ايراني و وضعيت وزير امور خارجه آينده سخن گفت. خرازي بار ديگر تاكيد كرد كه از يك سال پيش تصميم گرفته بود از مسووليت ديپلماتيك خود كناره گيري كند.



* ازدحام خبرنگاران، معاونان دكتر خرازي را كه با وي دور ميز كوچك پذيرايي نشسته بودند، كلافه كرد. به طوري كه يكي از آنان گفت : بس است ديگر، بقيه صحبتها براي بعد از شام بماند. دكتر خرازي با خنده گفت : ممنون پيشنهاد خيلي خوبي داديد.



* حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه، معاون ارتباطات ، كنسولي و پارلماني وزير و يكي از پركارترين و خوش اخلاقترين همكاران دكتر خرازي نيز در مراسم ديشب حضور داشت. وي كه به گفته خود و تاييد اطرافيان، علي رغم دوستي ديرينه اش با سيد كمال خرازي ، در هشت سال اخير تاثير زيادي در تلطيف شخصيت ديپلماتيك و رسمي وزير امور خارجه داشته است، ديشب آرام تر از هميشه به نظر مي رسيد . وي هنگامي كه براي دريافت لوح تقدير خبرنگاران از وي به جايگاه دعوت شد، با صداي بلند گفت : چرا به من لوح مي دهيد، من كه نمي روم ، من در وزارت خارجه مي مانم . هنگامي كه يكي از خبرنگاران قديمي حوزه وزارت خارجه متن احساسي و تقدير آميز لوح را مي خواند ، آصفي متاثر شده بود. وي ضمن دريافت لوح با اشاره به متن لوح گفت : مي گويند بايد بروي بيرون، من لوح را مي گيرم ولي نمي روم.



* خرازي بعد از اهداي لوح خبرنگاران به آصفي درباره وي گفت : رابطه خوبي كه ميان دكتر آصفي و مطبوعات وجود داشت كمك بزرگي به سياست خارجي ايران در اين سالها بود . وي براي حفظ فضاي غيررسمي و شاد بوجود آمده، لحنش را كمي عوض كرد و افزود : سخنگويي ايشان كه دائما در حال نطق بودند مردم را در جريان روز به روز سياست خارجه ايران قرار داد . آصفي هم بار ديگر به شوخي بر ماندن در وزارت خارجه تاكيد كرد و از پشت ميكروفن با تشكر از خرازي خطاب به خبرنگاران گفت : جلسه بعدي ما (جلسات هفتگي سخنگو) يكشنبه آينده در وزارت خارجه.

* در ميهماني ديشب يكي از كارمندان دفتر دكتر آصفي درباره وي به خبرنگار "مهر" گفت كه صبح ها براي وي نان تازه مي آورد چون آصفي هر روز ساعت 6:30 صبح قبل از همه كارمندان به وزارت خارجه مي آيد و همان جا صبحانه مي خورد . وي گفت : دكتر هيچگاه به هيچ دليل شخصي حتي بدترين شرايط روحي و خانوادگي ، در دوران مسووليتش جلسات هفتگي با خبرنگاران را لغو نكرده است .



* مديران مسوول مطبوعات، مديران عامل خبرگزاري ها و روساي رسانه هاي مختلف به اين ميهماني دعوت شده بودند اما تعداد معدودي از آنان در مراسم حضور يافتند. حجت الاسلام والمسلمين سيد محمود دعايي مدير مسوول روزنامه اطلاعات به گرمي مورد استقبال خرازي قرار گرفت و تا پايان مراسم در كنار وي نشست .



* در جمع خبرنگاران گهگاه صحبتهايي از پيش بيني تقسيم مسووليتهاي وزارت خارجه در دولت بعدي و ماندن يا رفتن برخي مديران و معاونان شنيده مي شد ، هرچند اطلاع چنداني در اين زمينه وجود نداشت اما همگي وزارت دكتر لاريجاني را در اين وزارت خانه قطعي مي دانستند .



* بعد از شام، خبرنگاران از سيد كمال خرازي براي گرفتن عكسهاي يادگاري دعوت كردند كه خرازي نيز با اشتياقي بي سابقه به دعوتهاي آنان پاسخ مي گفت.



* ميهماني با خداحافظي خبرنگاران با وزير امور خارجه دولت خاتمي و همسرش كه تا دقايق پاياني خروج خبرنگاران در سالن حضور داشتند، پايان يافت.